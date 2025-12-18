АНЕМ настоява за незабавни действия след заплахи срещу разследващ журналист в Сърбия

Асоциацията на независимите електронни медии (АНЕМ) призова компетентните институции в Сърбия незабавно да подведат под отговорност лицето, отправило заплахи към журналиста от белградския седмичник „Радар“ Вук Цвийч.

От АНЕМ съобщиха, че заплахите са били отправени на 17 декември във връзка с материал, който предстои да бъде публикуван в новия брой на списанието. В следобедните часове Цвийч е получил обаждане от непознат номер от чужбина, при което гласът отсреща го е предупредил:

„Да внимава какво ще публикува на следващия ден“, предаде РСЕ.

Случаят е докладван на компетентната прокуратура, а АНЕМ настоява за защита както на журналиста, така и на редакцията на „Радар“. Според члена на асоциацията Веран Матич, липсата на наказателни последици при предишни нападения срещу Цвийч очевидно насърчава нови атаки срещу него. Журналистът е известен с разследванията си за корупция по високите етажи на властта и в ключови институции.

През последната година Цвийч е бил неколкократно физически нападнат на обществени места – включително от издател на таблоид и от полицейски служители, без нито един от случаите да стигне до съдебен завършек.

Редакцията на „Радар“ също призова институциите спешно да установят самоличността на заплашващия. В позицията си журналистите напомнят, че нито едно от досегашните нападения срещу Цвийч не е било разкрито, включително случаи, заснети от охранителни камери. Пръскането със спрей в очите по време на журналистическа задача и нападението от полицай пред Юридическия факултет все още са на етап предварителна проверка. Редакцията поставя въпроса дали държавата действително желае да защитава журналистите, или с бездействието си фактически става съучастник в застрашаването им.

Независимото дружество на журналистите в Сърбия (НУНС) остро осъди заплахите срещу Вук Цвийч, както и заканите срещу авторите и водещите на предаването „Добър, лош, зъл“ – Марко Видойкович и Ненад Кулачини. По данни на организацията заплахите са били публикувани в коментари под видеа в „Ютюб“, включително послания с призив за използване на оръжие и взривни средства.

НУНС подчертава, че подобни изказвания представляват пряк подстрек към насилие и сериозно застрашават сигурността на журналистите, които от години са обект на системни заплахи и публично заклеймяване.

Според НУНС липсата на ефективна институционална реакция и съдебни решения създава среда на безнаказаност, която поощрява нови нападения и води до ескалация. Организацията призова прокуратурата и Министерството на вътрешните работи незабавно да идентифицират извършителите и да приложат законовите мерки.

В края на октомври НУНС съобщи, че през 2025 г. в Сърбия са регистрирани над 280 инцидента с журналисти, включително 90 физически нападения, а останалите – заплахи за убийство и обиди. Част от тях са станали по време на антиправителствени протести, започнали след загиването на 16 души при срутване на козирка на централната жп гара в Нови Сад на 1 ноември миналата година. Документирани са атаки от маскирани цивилни, привърженици на властта и представители на полицията срещу журналисти при изпълнение на служебните им задължения.

Управляващата Сръбска прогресивна партия отхвърля отговорността за трагедията в Нови Сад, обвиненията в полицейска репресия по време на протестите и твърденията за безнаказаност при нападения срещу медийни работници. В резолюция на Европейския парламент от ноември се посочва, че журналисти в Сърбия са били атакувани или са останали без защита при отразяване на протестите, като Белград е призован да гарантира свободата на медиите и да прекрати реториката, насърчаваща насилие.

По индекса за свобода на медиите на „Репортери без граници“ Сърбия заема 96-о място сред 180 държави.