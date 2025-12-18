НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          АПС: Ние първи заявихме, че се задава модел „Пеевски“

          0
          11
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Ние първи ясно заявихме още преди година и половина за задаването на модела „Пеевски“ и необходимостта от реакция.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков на консултациите при президента Румен Радев.

          - Реклама -

          По думите му формацията още от самото начало е отказала подкрепа за първия кабинет с премиер Росен Желязков през лятото на 2024 г.

          „Не подкрепихме първия кабинет Желязков, преминахме през избори, които дадоха много отговори“, посочи Садъков.

          Той обясни, че впоследствие АПС е направила опит да подкрепи управление в рамките на 51-ото Народно събрание с ясни приоритети.

          Ден 4: АПС на консултации при президента (НА ЖИВО) Ден 4: АПС на консултации при президента (НА ЖИВО)

          „Опитахме се да подкрепим кабинет в рамките на 51-ото НС с идея много важните приоритети да бъдат осъществени – там са еврозоната и Шенген. Трябваше да бъде спрян този модел на управление на държавата“, каза още той.

          Садъков подчерта, че излизането от подкрепяното управление е било неизбежно и е довело до силна обществена реакция.

          „Трябваше да излезем от този кабинет, който бяхме подкрепили, стигнахме до обществената реакция на площада“, допълни председателят на ПГ на АПС.

          Според него в настоящия парламент практически липсват условия за съставяне на стабилно правителство.

          „Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент. Повече от 130 депутати формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото“, заяви Садъков.

          В контекста на евентуални предсрочни избори той акцентира върху необходимостта от гаранции за честността на вота.

          „Не трябва да се допускат изборни манипулации, ако се стигне до изборния процес. Може би трябва да се търси национално съгласие за избори при правила, гарантиращи честност и прозрачност на избора“, заключи Хайри Садъков.

          Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре

          „Ние първи ясно заявихме още преди година и половина за задаването на модела „Пеевски“ и необходимостта от реакция.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков на консултациите при президента Румен Радев.

          - Реклама -

          По думите му формацията още от самото начало е отказала подкрепа за първия кабинет с премиер Росен Желязков през лятото на 2024 г.

          „Не подкрепихме първия кабинет Желязков, преминахме през избори, които дадоха много отговори“, посочи Садъков.

          Той обясни, че впоследствие АПС е направила опит да подкрепи управление в рамките на 51-ото Народно събрание с ясни приоритети.

          Ден 4: АПС на консултации при президента (НА ЖИВО) Ден 4: АПС на консултации при президента (НА ЖИВО)

          „Опитахме се да подкрепим кабинет в рамките на 51-ото НС с идея много важните приоритети да бъдат осъществени – там са еврозоната и Шенген. Трябваше да бъде спрян този модел на управление на държавата“, каза още той.

          Садъков подчерта, че излизането от подкрепяното управление е било неизбежно и е довело до силна обществена реакция.

          „Трябваше да излезем от този кабинет, който бяхме подкрепили, стигнахме до обществената реакция на площада“, допълни председателят на ПГ на АПС.

          Според него в настоящия парламент практически липсват условия за съставяне на стабилно правителство.

          „Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент. Повече от 130 депутати формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото“, заяви Садъков.

          В контекста на евентуални предсрочни избори той акцентира върху необходимостта от гаранции за честността на вота.

          „Не трябва да се допускат изборни манипулации, ако се стигне до изборния процес. Може би трябва да се търси национално съгласие за избори при правила, гарантиращи честност и прозрачност на избора“, заключи Хайри Садъков.

          Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Одеса без трамваи вече седмица след удари по електропреносната мрежа

          Дамяна Караджова -
          Вече седмица Одеса е без трамваен транспорт
          Други

          Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора

          Десислава Димитрова -
          Видимостта по автомагистрала „Тракия“ на територията на Стара Загора е силно намалена, достигайки до 50 метра, съобщи дежурният в Областното пътно управление.
          Общество

          Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс

          Никола Павлов -
          Народните представители обсъждат на второ четене предложените изменения в Семейния кодекс, които предизвикаха сериозно обществено напрежение и противоположни реакции – както подкрепа, така и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions