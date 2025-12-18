АПС: Ние първи заявихме, че се задава модел „Пеевски“

„Ние първи ясно заявихме още преди година и половина за задаването на модела „Пеевски“ и необходимостта от реакция.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков на консултациите при президента Румен Радев.
По думите му формацията още от самото начало е отказала подкрепа за първия кабинет с премиер Росен Желязков през лятото на 2024 г.
Той обясни, че впоследствие АПС е направила опит да подкрепи управление в рамките на 51-ото Народно събрание с ясни приоритети.
Садъков подчерта, че излизането от подкрепяното управление е било неизбежно и е довело до силна обществена реакция.
Според него в настоящия парламент практически липсват условия за съставяне на стабилно правителство.
В контекста на евентуални предсрочни избори той акцентира върху необходимостта от гаранции за честността на вота.
