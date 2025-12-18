При засилени мерки за сигурност премина поредната вечер на недоволство в центъра на София. Протестът в „Триъгълника на властта“ бе организиран в отговор на държавния бюджет, който управляващите внесоха повторно в сряда, но не получи одобрение.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев направи обръщение към събралите се граждани, като подчерта ключовата им роля в политическите процеси. „Искам да ви благодаря, че сте тук тази вечер! Ако тази вечер вие не бяхте тук – те щяха да продължат да правят безобразия. Единственият начин да ги спрем е да сме тук. Най-накрая спряхме бюджета. Приключихме с него“, заяви Василев.

Основният акцент на недоволството вече е насочен към гарантирането на честен изборен процес. „Правителството подаде оставка, но още не сме приключили с него. Няма да приключим с него, докато не се насрочат изборите. Никакво отпускане. Избори“, добави съпредседателят на „Продължаваме промяната“.

Успоредно с политическия протест, пред Съдебната палата в столицата се проведе демонстрация на инициативата „Правосъдие за всеки“. Събитието премина под надслов „Последен валс, Сарафов“. Според участниците, въпреки оставката на кабинета „Желязков“, Бойко Борисов и Делян Пеевски продължават да упражняват контрол върху съдебната власт.

Исканията на демонстрантите включват избор на нов главен прокурор и са насочени конкретно срещу изпълняващия функциите Борислав Сарафов. Протестиращите настояха и за оставката на Антон Славчев, изпълняващ функциите председател на Антикорупционната комисия. Гражданската инициатива алармира, че правосъдието в България остава заложник на частни интереси, докато Висшият съдебен съвет продължава дейността си с изтекъл мандат.