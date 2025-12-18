България и РСМ с краен срок за жп тунела – 2028 година

До 2028 година трансграничният железопътен тунел между България и Република Северна Македония трябва да бъде завършен. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

Той участва в заседание на парламентарната комисия по външна политика, на което единодушно беше подкрепена ратификацията на Споразумението между правителствата на двете държави за подготовката, изграждането и експлоатацията на тунела. Документът е подписан на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, а „за“ гласуваха 14 народни представители.

„Това е проект, който е много зорко наблюдаван от Европейската комисия. Всяка държава, която безпричинно възпрепятства проекта, ще бъде разглеждана като ненадежден партньор“, подчерта Караджов.

По думите му проектът е тест и за двете страни, но особено за Република Северна Македония като страна кандидат за членство в ЕС.

„Това е общ проект – не се копае от двете страни по малко. Имаме един търг, един изпълнител и един тунел, който се ръководи от съвместен комитет“, обясни вицепремиерът в оставка.

Тунелът ще се управлява постоянно от съвместен комитет, като двете държави ще поемат ангажимент за съвместната му поддръжка и финансиране.

Гроздан Караджов уточни още, че съпътстващата инфраструктура от българска страна – последните 2,4 километра до границата – може да бъде готова до края на 2027 г., ако има добра организация.