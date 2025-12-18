НА ЖИВО
          България с огромно международно признание от Африканския съюз, Ватикана и Международната академия по дипломация (СНИМКИ/ВИДЕО)

          На 12 декември 2025 година, в тържествената зала „Сан Джовани XXIII“ във Ватикана, експертът по арабските страни и предприемач от Република България Анастас Терзобалиев беше удостоен със специално международно отличие – за първи път в историята на България със статуетката „Гълъбът на мира“ на папа Франциск.

          По покана на Държавния секретариат на Ватикана и Международната академия по дипломация към Ватикана, отличието беше връчено за значим принос към развитието на дипломатическите отношения и международното сътрудничество в Близкия изток и арабските държави.

          Признанието включва престижната титла „Дипломатически посланик на мира“, символа „Гълъбът на мира“ на папа Франциск, както и почетна статуетка за мир, връчена от името на папа Франциск и подписана от кардинал Хосе Сарайва Мартинес – жест, който се определя като изключително високо международно признание не само за г-н Терзобалиев, но и за България.

          Номинацията на Анастас Терзобалиев е направена от Южна Африка, с подкрепата на депутати от Африканския съюз, както и на международни организации, ангажирани с мирните процеси в Близкия изток и Африка.

          Следва да се подчертае, че това отличие е и признание за значимия принос и съвместната дейност на експерта по арабските страни и предприемач Михаил Аргатски, чиято работа в подкрепа на диалога, хуманитарните инициативи и стабилността в региона има съществено значение за постигнатите резултати.

          На официалната церемония присъстваха представители на висши съдебни и военни институции, депутати, председателят на УНИЦЕФ – Италия, както и редица изтъкнати личности, сред които президентът на УПФ – Италия Карло Зонато и генерал Паскуале Прецизио – виден общественик и бивш началник на Генералния щаб на Военновъздушните сили на Република Италия. Сред гостите бяха още официални представители от Франция, Малта, Германия, Съединените щати и Великобритания.

          В своето изказване Анастас Терзобалиев потвърди дългосрочния си ангажимент към Африка, правото на образование и равенство за децата на Палестина, както и необходимостта от по-решителни и координирани европейски действия срещу трафика на деца.

          С това отличие България за първи път в своята история получава подобно международно признание в сферата на дипломацията на мира под егидата на Ватикана.

