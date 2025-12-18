Българските ВВС влизат в нова ера с F-16 Block 70

Българските Военно-въздушни сили официално направиха крачка към нов етап в развитието си. На тържествена церемония в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“ бяха представени осемте изтребителя F-16 Block 70, които вече са на въоръжение в армията.

Вицепремиерът и министър на иновациите в оставка Томислав Дончев изрази благодарност към всички институции, участвали в процеса по придобиването на самолетите, и подчерта символиката на момента.

„Българските ВВС и българските пилоти заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам, е, че трябваше да ги имат по-рано“, заяви Дончев.

По думите му от 2025 година Военно-въздушните сили навлизат в нова епоха, която не се изчерпва само с техническите характеристики на изтребителите.

„Това е съвсем друга логика за завоюване на превъзходство във въздуха и ново ниво на интеграция със сухопътните сили и флота“, обясни той.

Дончев отправи и емоционално послание към пилотите, като им пожела да бъдат изключително добре подготвени и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов обяви пристигането на последните два самолета като успешен финал на първия договор между България и САЩ, подписан през 2019 година.

„Проектът за придобиване на нов тип боен самолет е изключително важен за превъоръжаването на българските въоръжени сили“, подчерта той.

Запрянов припомни, че рамката на стратегическото партньорство е подписана по време на първия мандат на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, което поставя основата на дългосрочното сътрудничество между София и Вашингтон.

Министърът акцентира, че F-16 Block 70 са ключова бойна платформа за страната и израз на задълбочените отношения със стратегическия съюзник на България. По думите му сътрудничеството ще продължи и с други мащабни проекти, включително доставката на бойни машини „Страйкър“ и преговори за брегова охранителна система.

Временният посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл определи събитието като исторически момент.

„Днес сме свидетели на наистина преобразяващ момент за България – окончателното пристигане на първата партида от вашите самолети F-16“, заяви той.

Според Макдауъл доставката на изтребителите значително укрепва сигурността и стабилността в Черноморския регион и засилва способността на България да защитава въздушното си пространство в рамките на НАТО.

В рамките на договора страната вече разполага с шест едноместни и два двуместни самолета, които са приети на въоръжение и въведени в експлоатация. Паралелно се реализират 49 инфраструктурни проекта в авиобазата, като най-критичните вече са сертифицирани от американски експерти.

Новите изтребители са напълно оперативно съвместими с платформите, използвани от съюзнически държави като Турция, Гърция, Румъния, Полша и Словакия, което поставя българските ВВС в общото въздушно пространство на НАТО на ново ниво.