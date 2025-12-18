Българският червен кръст (БЧК) предостави финансова помощ на 72 деца от цялата страна, претърпели тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия. Инициативата се проведе в централата на организацията в София и представлява втората подобна акция за годината, след традиционното подпомагане на 1 юни.
Средствата бяха разпределени в зависимост от сериозността на травмите. Четири деца с много тежки наранявания получиха по 1500 лв., а на други 15 с тежки травми бяха предоставени по 1000 лв. Помощ от 700 лв. бе отпусната на 47 деца със средни телесни повреди, докато шест деца с леки наранявания получиха по 400 лв. Статистиката сочи, че осем от подпомогнатите деца са от столицата, а останалите 64 са от други населени места в България.
Д-р Тодоровска разясни механизма за подбор, като уточни, че семействата се информират чрез МВР.
От своя страна Бойко Рановски, временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, отправи апел към родителите. „Възрастните трябва даваме пример на децата си и да ги обучаваме да се пазят на пътя, защото има рискове, които дебнат отвсякъде“, заяви той.
Сериозен проблем в подготовката на водачите отчете Красимир Георгиев, председател на Асоциация за автомобилистите в България. Според него системата е фокусирана върху взимането на изпит, а не върху реалните умения.
