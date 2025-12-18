Българският червен кръст (БЧК) предостави финансова помощ на 72 деца от цялата страна, претърпели тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия. Инициативата се проведе в централата на организацията в София и представлява втората подобна акция за годината, след традиционното подпомагане на 1 юни.

Средствата бяха разпределени в зависимост от сериозността на травмите. Четири деца с много тежки наранявания получиха по 1500 лв., а на други 15 с тежки травми бяха предоставени по 1000 лв. Помощ от 700 лв. бе отпусната на 47 деца със средни телесни повреди, докато шест деца с леки наранявания получиха по 400 лв. Статистиката сочи, че осем от подпомогнатите деца са от столицата, а останалите 64 са от други населени места в България.

Заместник-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска припомни историята на инициативата: „БЧК, заедно със своите партньори, през 2005 г. създадохме Националния дарителски фонд за деца, които са пострадали при пътнотранспортни произшествия. През тези 20 години 1394 деца са били подпомогнати, от които 110 са само през 2025 година“.

Д-р Тодоровска разясни механизма за подбор, като уточни, че семействата се информират чрез МВР.

„Децата, които днес получиха тази финансова подкрепа, първо получават от МВР, чрез „Пътна полиция“ съобщение, в което ги уведомяваме, че те могат да кандидатстват за такава финансова помощ“, поясни тя, допълвайки, че около 55% от уведомените подават документи.

Комисар Мария Ботева, заместник-началник на „Пътна полиция“, коментира рисковите фактори: „Данните сочат, че тези деца са пътували в превозни средства на хора, които са неправоспособни водачи, употребили алкохол и наркотици, или са нови водачи, които се поддават на емоционалното състояние. Колкото по-млада е възрастта на пътуващите в едно превозно средство, толкова по-приятно емоционално е вътре, но и толкова по-опасно е относно взимане на правилното решение как да реагират в една критична ситуация“.

От своя страна Бойко Рановски, временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, отправи апел към родителите. „Възрастните трябва даваме пример на децата си и да ги обучаваме да се пазят на пътя, защото има рискове, които дебнат отвсякъде“, заяви той.

Сериозен проблем в подготовката на водачите отчете Красимир Георгиев, председател на Асоциация за автомобилистите в България. Според него системата е фокусирана върху взимането на изпит, а не върху реалните умения.