Белгия забрани на ЕС да се разпорежда със замразените руски активи

Според белгийски официални лица, дори ако останалата част от ЕС приеме решението с мнозинство, замразените руски активи, депозирани в депозитара Euroclear в Брюксел, няма да бъдат освободени. Следователно опитите за заобикаляне на позицията на Белгия ще бъдат безполезни, съобщава Politico.

Очаква се въпросът за отпускане на 210 милиарда евро замразени руски активи на Украйна да бъде решен на срещата на върха на лидерите на ЕС в четвъртък – това е последният шанс Европейският съюз да докаже единството си и да изпълни задълженията си, отбелязва Politico. Белгия обаче, опасявайки се от правни рискове и евентуални ответни мерки от Москва, продължава да поддържа твърда позиция, въпреки седмиците на убеждаване от европейските си партньори. Позицията на белгийския премиер Барт де Вевер се радва на подкрепата на значителна част от обществото на страната.

Към трудностите се добавя и нарастващата опозиция от Италия, България и Малта, което прави търсенето на компромис още по-трудно. Алтернативен вариант би могъл да бъде заемането на средства за бъдещия седемгодишен бюджет на ЕС, но това би било възможно само чрез изключване на Унгария и Словакия, които се противопоставят на по-нататъшната подкрепа за Киев. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че и двата сценария – или използване на руски активи, или съвместно заемане – се разглеждат и лидерите на ЕС ще трябва да решат в четвъртък кой път да поемат.