НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Белият дом с провокативен жест към Джо Байдън

          0
          15
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Администрацията на президентът на Америка Доналд Тръмп постави възпоменателна плоча на видно място на колонадата на Белия дом, с която отправя подигравателни послания към предшественика му Джо Байдън, предаде ДПА.

          - Реклама -

          На плочата Байдън е определен като „най-лошия президент в американската история“ и се твърди, че е довел страната „на ръба на унищожението“. Изписан е и прякорът „Сънливият Джо Байдън“, използван многократно от Тръмп по време на предизборната му кампания, за да представи съперника си като слаб лидер.

          Табелата повтаря и неоснователното твърдение на Тръмп, че президентските избори през 2020 г., спечелени от Байдън, са били фалшифицирани. Освен това демократичният президент е обвинен за началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 г.

          Плочата е част от галерия с президентски портрети, инсталирана по-рано на сградата на Белия дом. При откриването ѝ отсъствието на Байдън е направило впечатление – вместо негов портрет е била изложена снимка на т.нар. „аутопен“, механично устройство за възпроизвеждане на подписи.

          В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените

          Подобни устройства отдавна се използват от американските президенти за рутинна административна дейност. Републиканците обаче обвиниха администрацията на Байдън, че аутопенът е използван за подписване на голям брой помилвания без знанието или одобрението на самия президент.

          В този контекст представители на Републиканската партия нееднократно поставяха под съмнение дали Байдън, който наскоро навърши 83 години, е бил напълно способен да изпълнява функциите си до края на мандата си, приключил през януари 2025 г. Самият Байдън заяви по-рано тази година пред „Ню Йорк Таймс“, че е одобрил устно всички помилвания, издадени в последните дни на президентството му.

          Администрацията на президентът на Америка Доналд Тръмп постави възпоменателна плоча на видно място на колонадата на Белия дом, с която отправя подигравателни послания към предшественика му Джо Байдън, предаде ДПА.

          - Реклама -

          На плочата Байдън е определен като „най-лошия президент в американската история“ и се твърди, че е довел страната „на ръба на унищожението“. Изписан е и прякорът „Сънливият Джо Байдън“, използван многократно от Тръмп по време на предизборната му кампания, за да представи съперника си като слаб лидер.

          Табелата повтаря и неоснователното твърдение на Тръмп, че президентските избори през 2020 г., спечелени от Байдън, са били фалшифицирани. Освен това демократичният президент е обвинен за началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 г.

          Плочата е част от галерия с президентски портрети, инсталирана по-рано на сградата на Белия дом. При откриването ѝ отсъствието на Байдън е направило впечатление – вместо негов портрет е била изложена снимка на т.нар. „аутопен“, механично устройство за възпроизвеждане на подписи.

          В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените

          Подобни устройства отдавна се използват от американските президенти за рутинна административна дейност. Републиканците обаче обвиниха администрацията на Байдън, че аутопенът е използван за подписване на голям брой помилвания без знанието или одобрението на самия президент.

          В този контекст представители на Републиканската партия нееднократно поставяха под съмнение дали Байдън, който наскоро навърши 83 години, е бил напълно способен да изпълнява функциите си до края на мандата си, приключил през януари 2025 г. Самият Байдън заяви по-рано тази година пред „Ню Йорк Таймс“, че е одобрил устно всички помилвания, издадени в последните дни на президентството му.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Одеса без трамваи вече седмица след удари по електропреносната мрежа

          Дамяна Караджова -
          Вече седмица Одеса е без трамваен транспорт
          Политика

          Путин нарече европейските лидери „малки прасета“

          Десислава Димитрова -
          Руският президент Владимир Путин отправи поредна остра критика към Запада, като определи европейските лидери като „малки прасета“, които според него искали да се възползват от евентуален срив на Русия.
          Политика

          В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените

          Дамяна Караджова -
          Президент на Америка Доналд Тръмп направи необичайно обръщение към нацията снощи, в което изтъкна постиженията на своята администрация

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions