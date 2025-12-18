Белият дом с провокативен жест към Джо Байдън

Администрацията на президентът на Америка Доналд Тръмп постави възпоменателна плоча на видно място на колонадата на Белия дом, с която отправя подигравателни послания към предшественика му Джо Байдън, предаде ДПА.

На плочата Байдън е определен като „най-лошия президент в американската история“ и се твърди, че е довел страната „на ръба на унищожението“. Изписан е и прякорът „Сънливият Джо Байдън“, използван многократно от Тръмп по време на предизборната му кампания, за да представи съперника си като слаб лидер.

Табелата повтаря и неоснователното твърдение на Тръмп, че президентските избори през 2020 г., спечелени от Байдън, са били фалшифицирани. Освен това демократичният президент е обвинен за началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 г.

Плочата е част от галерия с президентски портрети, инсталирана по-рано на сградата на Белия дом. При откриването ѝ отсъствието на Байдън е направило впечатление – вместо негов портрет е била изложена снимка на т.нар. „аутопен“, механично устройство за възпроизвеждане на подписи.

Подобни устройства отдавна се използват от американските президенти за рутинна административна дейност. Републиканците обаче обвиниха администрацията на Байдън, че аутопенът е използван за подписване на голям брой помилвания без знанието или одобрението на самия президент.

В този контекст представители на Републиканската партия нееднократно поставяха под съмнение дали Байдън, който наскоро навърши 83 години, е бил напълно способен да изпълнява функциите си до края на мандата си, приключил през януари 2025 г. Самият Байдън заяви по-рано тази година пред „Ню Йорк Таймс“, че е одобрил устно всички помилвания, издадени в последните дни на президентството му.