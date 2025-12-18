НА ЖИВО
          Без синя и зелена зона в София за 10 дни по празниците

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Центърът за градска мобилност обяви официално, че зоните за почасово платено паркиране в столицата няма да функционират по време на предстоящите празнични дни. Ограниченията за „синя“ и „зелена“ зона ще бъдат отменени за общо 10 дни, разпределени в два периода по 5 дни.

          Паркирането в София ще се извършва свободно от 24 декември (Бъдни вечер) до 28 декември включително. Вторият период без такси за паркиране обхваща дните около Нова година – от 31 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително.

