НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Босна и Сърбия ускоряват инфраструктурната свързаност

          0
          16
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на комуникациите и транспорта на Босна и Херцеговина Един Форто и министърът на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Александра Софрониевич проведоха среща в Сараево, посветена на подобряването на инфраструктурната свързаност между двете държави. Основен акцент в разговорите беше развитието на съвременни транспортни коридори, които да подпомогнат по-добрата интеграция на региона и включването му в европейските инфраструктурни мрежи.

          - Реклама -

          Форто подчерта, че ако се мисли за по-добро бъдеще за Босна и Херцеговина и региона, фокусът трябва да бъде върху модернизацията на инфраструктурата и свързването на хората, градовете и държавите, както помежду им, така и с европейската транспортна система.

          „Ако искаме устойчиво развитие и реална европейска перспектива, трябва да инвестираме в инфраструктурата и в свързаността – това е основата на икономическия растеж и стабилността“, подчерта Форто.

          Сред ключовите проекти, обсъдени на срещата, е възстановяването на железопътния коридор Добой–Тузла–Зворник – Лозница–Шабац–Рума. По думите на Форто става дума за европейски коридор, който в момента е занемарен, но и двете страни виждат възможност той да бъде предложен за финансиране от международни финансови институции.

          Министрите обсъдиха и ускоряването на подготовката за изграждането на автомагистрала Сараево–Белград през Тузла, Бръчко и Биелина, както и на скоростен път между Сараево и Белград през Пале, Източна Босна и Вишеград. Допълнително бяха разгледани теми като дигитализацията на транспортните разрешителни, подобряването на корабоплаването по река Сава, разминирането и възстановяването на водните пътища, както и реновирането на съществуващите гранични мостове.

          Форто отбеляза, че множеството открити въпроси създават възможност Босна и Херцеговина и Сърбия да направят съвместна и сериозна крачка напред.

          Двамата министри обявиха, че в следващите месеци ще бъде организирана оперативна среща в Босна и Херцеговина, в която освен представители на държавно равнище ще участват и правителствата на ентитетите, местните власти и районът Бръчко, с цел ускоряване на реализацията на проектите.

          Софрониевич подчерта, че срещата е първа стъпка към продължаване на разговорите, започнали преди няколко години, и отбеляза, че проектите са стратегически, но и изключително скъпи, поради което изискват планова и техническа документация, както и устойчиви източници на финансиране.

          Министърът на комуникациите и транспорта на Босна и Херцеговина Един Форто и министърът на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Александра Софрониевич проведоха среща в Сараево, посветена на подобряването на инфраструктурната свързаност между двете държави. Основен акцент в разговорите беше развитието на съвременни транспортни коридори, които да подпомогнат по-добрата интеграция на региона и включването му в европейските инфраструктурни мрежи.

          - Реклама -

          Форто подчерта, че ако се мисли за по-добро бъдеще за Босна и Херцеговина и региона, фокусът трябва да бъде върху модернизацията на инфраструктурата и свързването на хората, градовете и държавите, както помежду им, така и с европейската транспортна система.

          „Ако искаме устойчиво развитие и реална европейска перспектива, трябва да инвестираме в инфраструктурата и в свързаността – това е основата на икономическия растеж и стабилността“, подчерта Форто.

          Сред ключовите проекти, обсъдени на срещата, е възстановяването на железопътния коридор Добой–Тузла–Зворник – Лозница–Шабац–Рума. По думите на Форто става дума за европейски коридор, който в момента е занемарен, но и двете страни виждат възможност той да бъде предложен за финансиране от международни финансови институции.

          Министрите обсъдиха и ускоряването на подготовката за изграждането на автомагистрала Сараево–Белград през Тузла, Бръчко и Биелина, както и на скоростен път между Сараево и Белград през Пале, Източна Босна и Вишеград. Допълнително бяха разгледани теми като дигитализацията на транспортните разрешителни, подобряването на корабоплаването по река Сава, разминирането и възстановяването на водните пътища, както и реновирането на съществуващите гранични мостове.

          Форто отбеляза, че множеството открити въпроси създават възможност Босна и Херцеговина и Сърбия да направят съвместна и сериозна крачка напред.

          Двамата министри обявиха, че в следващите месеци ще бъде организирана оперативна среща в Босна и Херцеговина, в която освен представители на държавно равнище ще участват и правителствата на ентитетите, местните власти и районът Бръчко, с цел ускоряване на реализацията на проектите.

          Софрониевич подчерта, че срещата е първа стъпка към продължаване на разговорите, започнали преди няколко години, и отбеляза, че проектите са стратегически, но и изключително скъпи, поради което изискват планова и техническа документация, както и устойчиви източници на финансиране.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руски удари раниха най-малко 32 души в и около Запорожие

          Красимир Попов -
          Руски въздушни удари по и около южния украински град Запорожие раниха най-малко 32 души, съобщиха местните власти в сряда. Ръководителят на регионалната военна администрация Иван...
          Политика

          Зеленски в Брюксел за замразените руски активи

          Красимир Попов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде в Брюксел, за да убеди европейските партньори да използват замразените руски активи в подкрепа на Украйна, въпреки...
          Политика

          Албания и Гърция задълбочават отбранителното си сътрудничество в рамките на НАТО

          Красимир Попов -
          Министърът за Европа и външните работи на Албания Елиса Спиропали се срещна в Атина с гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, във втория ден...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions