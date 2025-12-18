Босна и Сърбия ускоряват инфраструктурната свързаност

Министърът на комуникациите и транспорта на Босна и Херцеговина Един Форто и министърът на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Александра Софрониевич проведоха среща в Сараево, посветена на подобряването на инфраструктурната свързаност между двете държави. Основен акцент в разговорите беше развитието на съвременни транспортни коридори, които да подпомогнат по-добрата интеграция на региона и включването му в европейските инфраструктурни мрежи.

Форто подчерта, че ако се мисли за по-добро бъдеще за Босна и Херцеговина и региона, фокусът трябва да бъде върху модернизацията на инфраструктурата и свързването на хората, градовете и държавите, както помежду им, така и с европейската транспортна система.

„Ако искаме устойчиво развитие и реална европейска перспектива, трябва да инвестираме в инфраструктурата и в свързаността – това е основата на икономическия растеж и стабилността“, подчерта Форто.

Сред ключовите проекти, обсъдени на срещата, е възстановяването на железопътния коридор Добой–Тузла–Зворник – Лозница–Шабац–Рума. По думите на Форто става дума за европейски коридор, който в момента е занемарен, но и двете страни виждат възможност той да бъде предложен за финансиране от международни финансови институции.

Министрите обсъдиха и ускоряването на подготовката за изграждането на автомагистрала Сараево–Белград през Тузла, Бръчко и Биелина, както и на скоростен път между Сараево и Белград през Пале, Източна Босна и Вишеград. Допълнително бяха разгледани теми като дигитализацията на транспортните разрешителни, подобряването на корабоплаването по река Сава, разминирането и възстановяването на водните пътища, както и реновирането на съществуващите гранични мостове.

Форто отбеляза, че множеството открити въпроси създават възможност Босна и Херцеговина и Сърбия да направят съвместна и сериозна крачка напред.

Двамата министри обявиха, че в следващите месеци ще бъде организирана оперативна среща в Босна и Херцеговина, в която освен представители на държавно равнище ще участват и правителствата на ентитетите, местните власти и районът Бръчко, с цел ускоряване на реализацията на проектите.

Софрониевич подчерта, че срещата е първа стъпка към продължаване на разговорите, започнали преди няколко години, и отбеляза, че проектите са стратегически, но и изключително скъпи, поради което изискват планова и техническа документация, както и устойчиви източници на финансиране.