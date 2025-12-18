Ботев Пловдив: Във футбола няма място за политика

Ръководството на Ботев Пловдив отвори пространството около стадиона и паркинга за ползване. Това се случва, след като „определени общински съветници направиха опит за политически пиар“ за сметка на клуба.

На „Колежа“ бива организирано „социалното събитие „Дни на отворените врати – Коледен базар „Колежа“:

„Уважаеми привърженици на ПФК „Ботев“ Пловдив,

Днес определени общински съветници направиха опит за политически пиар за сметка на ПФК „Ботев“ Пловдив.

Стадион „Христо Ботев“ е изграден с публичен ресурс, като значителна част от средствата за довършването му са осигурени от изпълнителя на обекта, независимо от факта, че същите все още не са му изплатени. Това бе направено с цел стадионът да функционира пълноценно и да бъде сред най-добрите спортни съоръжения в България за провеждане на футболни срещи.

Нашето желание е стадион „Христо Ботев“ да бъде живо и активно място всеки ден, а не само по време на футболни мачове. Именно с тази цел организирахме социалното събитие „Дни на отворените врати – Коледен базар „Колежа“.

С цел да се избегнат всякакви спекулации, заявяваме, че всички къщички на базара са изцяло собственост на Клуба. За поставените атракционни съоръжения има одобрена схема, като наша отговорност е опазването на инфраструктурата. В тази връзка е подписано споразумение с фирмата-изпълнител, според което при евентуални повреди същите ще бъдат своевременно възстановени.

Относно паркинга – същият се намира в имот, предоставен под наем от Община Пловдив на ПФК „Ботев“ Пловдив и се администрира от Клуба. В тази насока има и прието решение на Общински съвет – Пловдив, с което, за съжаление, част от общинските съветници очевидно не са запознати.

Паркингът е предназначен за нормалното функциониране на спортното съоръжение и се използва по същия начин, както и паркингът на другия стадион, който в момента се строи в Пловдив. Ако Община Пловдив желае да отговори на нуждите на живущите в района около стадион „Христо Ботев“, логичното решение е изграждането на планирания многоетажен паркинг.

Паркингът на стадион „Христо Ботев“ предоставя безплатен престой до 2 часа, което дава възможност на всички спортуващи в залите да го използват. Развитието на спорта е наш основен приоритет.

Призоваваме всички общински съветници да се радват на социалните и културни събития в град Пловдив, вместо да ги използват за приоритизиране на лични политически и кариерни интереси.

Каним всички общински съветници да посетят Детската Коледа, организирана на стадион „Христо Ботев“ от ПФК „Ботев“ Пловдив и Клуба на привържениците на „Ботев“ Пловдив, за да видят какво означава ПФК „Ботев“ Пловдив за града и неговата общност.

Във футбола няма място за политика“, написаха от Ботев Пловдив.