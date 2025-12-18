НА ЖИВО
          Боян Расате: Нито една партия не се е ангажирала с хуманитарна акция, която да помогне на хората

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Нито една партия не се е ангажирала с хуманитарна акция, която да помогне на хората – така да раздадат пет хляба и няколко кутии с лакомства или сладки.“

          Това каза председателят на ПП „Български Национален Съюз“ Боян Расате, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Расате коментира и темата за протестите. По думите му протестите, които виждаме в момента, приличат на тези от началото на 90-е години.

          „На последния протест, който беше миналата седмица, аз присъствах от любопитство, за да видя какви хора има. Профилът им беше един и същ – младежи, които са недоволни и искат неща, но не знаят по какъв път трябва да върви България“, каза още гостът.

