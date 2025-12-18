Боян Расате: Нито една партия не се е ангажирала с хуманитарна акция, която да помогне на хората

Това каза председателят на ПП „Български Национален Съюз“ Боян Расате, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Расате коментира и темата за протестите. По думите му протестите, които виждаме в момента, приличат на тези от началото на 90-е години.
