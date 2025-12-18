НА ЖИВО
          Бразилският Сенат одобри закон за смекчаване на възможната присъда на Болсонаро

          Снимка: TÉRCIO TEIXEIRA / AFP
          Бразилският Сенат одобри законопроект, който предвижда намаляване на евентуалната присъда затвор за бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения за участие в заговор за преврат, след като мярката беше приета от Камарата на депутатите през миналата седмица.

          Законът получи подкрепата на 48 сенатори „за“ срещу 25 „против“ и вече е изпратен при президента Луиз Инасио Лула да Силва.

          Държавният глава обяви, че ще наложи вето върху приетия текст.

