Бразилският Сенат одобри закон за смекчаване на възможната присъда на Болсонаро

Бразилският Сенат одобри законопроект, който предвижда намаляване на евентуалната присъда затвор за бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения за участие в заговор за преврат, след като мярката беше приета от Камарата на депутатите през миналата седмица.

Законът получи подкрепата на 48 сенатори „за“ срещу 25 „против“ и вече е изпратен при президента Луиз Инасио Лула да Силва.

Държавният глава обяви, че ще наложи вето върху приетия текст.