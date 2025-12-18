НА ЖИВО
          Бургос отстрани Хетафе след успех с 3:1

          Тим от Ла Лига излетя от Купата на Краля

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Втородивизионният Бургос поднесе една от изненадите в 1/16-финалите за Купата на Краля, побеждавайки Хетафе с 3:1.

          Гостите от Ла Лига поведоха в 32-ата минута чрез Алекс Санкрис и изглеждаше, че ще оправдаят статута си на фаворит. Бургос обаче успя да се върне в мача в най-подходящия момент. В добавеното време на първата част домакините получиха дузпа, която Давид Байестерос реализира хладнокръвно за 1:1.

          След почивката инициативата премина изцяло в ръцете на Бургос. Резервата Иниго Кордоба се превърна в герой за тима си, като отбеляза и двете попадения през второто полувреме, с които оформи крайното 3:1 и сложи точка на участието на Хетафе в турнира.

