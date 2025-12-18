CEPA: Дълбоките удари на Украйна в Русия са фотогенични, но са нанесли мизерни щети

Украинската кампания по нанасяне на удари дълбоко в Русия засега дават повече пропаганден ефект, отколкото реален икономически. Това пише американският военен журналист Дейвид Екс в авторска статия на сайта на Центъра за европейски политически изследвания (CEPA).

- Реклама -

Той отбелязва, че украинската кампания за удари дълбоко в Русия е станала забележимо по-интензивна тази година от миналата. Резултатът от многобройните удари по руски рафинерии и друга нефтена и газова инфраструктура, пише Екс, е, че Русия е намалила износа на петрол и газ само с 6%.

„Никой не бива да отрича, че украинската кампания за дълбоки удари е отличен пиар. Но разпалващите TikTok-ове, настроени на силни изпълнения на украинските химни на съпротивата, не показват ефективна кампания за дълбоки удари. Въпреки привидното, дроновете и ракетите на Киев не са толкова силни, за да победят Русия и да доведат Украйна до победа“, пише журналистът.

Той цитира скорошен доклад на британския Кралски институт за обединени служби (RUSI), в който се отбелязва, че Русия успешно сваля по-голямата част от украинските дронове и ракети: в някои случаи не повече от 10% от ударните оръжия достигат целите си.

Екс цитира мнението на анализатора от Берлин Сергей Вакуленко, който е убеден, „че размерът на икономическите щети, които би трябвало да бъдат нанесени на Русия, вероятно е по-голям от този, който Украйна може да нанесе в момента“. Вакуленко смята, че руската икономика би могла да оцелее, дори ако износът на петрол и газ спадне наполовина.

Журналистът цитира и анализ на украинската група Frontelligence Insight. Те са изчислили, че украинските удари по руски рафинерии през последните месеци са причинили щети на Русия в размер на 863 милиона долара. Това обаче е нищожна сума в сравнение с общите приходи на Русия от износ на петрол, които през 2024 г. възлизат на 189 милиарда долара.

Екс е убеден, че въздействието на украинските удари би могло да се увеличи, ако Украйна разполагаше с по-мощни оръжия и в по-голям брой.

„Добрата новина за украинците е, че има кандидати: по-специално новата крилата ракета „Фламинго“ от киевската компания Fire Point. Лошата новина е, че ефективността на „Фламинго“ все още е неясна. А най-очевидният заместител на „Фламинго“, американската Tomahawk, остава недостъпна за украинците“, пише журналистът.

Наблюдателят отбелязва, че „има реални въпроси“ относно крилатите ракети „Фламинго“, които все още не са се появили в значителни количества, въпреки предишните обещания на производителя. Eкс смята, че „Фламинго“ може да бъде добър инструмент за засилване на атаките срещу Русия, но само ако заявените характеристики, включително ниската цена, съответстват на реалността. Журналистът обаче все още не е виждал доказателства за това.

Според него, освен ако Украйна не увеличи значително мащаба на щетите върху икономиката на агресора, Русия ще продължи до голяма степен да игнорира дълбоките удари през 2026 г., „точно както ги игнорира през 2025 и 2024 г.“