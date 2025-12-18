Четвърта среща на Румен Радев с парламентарните групи

Държавният глава Румен Радев провежда четвърти кръг консултации с парламентарните сили в търсене на изход от създалата се политическа ситуация. От понеделник насам президентът обсъжда с представители на шест парламентарни групи от 51-вото Народно събрание дали са възможни преговори за съставяне на нов кабинет или страната върви към предсрочни избори.

Днес в президентската институция на разговори са поканени представители на „Алианс за права и свободи“ в 10:00 часа, а час и половина по-късно – и парламентарната група на МЕЧ.

Консултациите бяха инициирани след многохилядните протести в страната, които доведоха до оставката на кабинета на Росен Желязков.