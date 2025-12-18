CNN: Действително ли Тръмп спря осем войни?

По време на речта си за Състоянието на Съюза, президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори твърдението си, че е спрял осем войни тази година. Журналисти от CNN обаче опровергават това.

„Възстанових силата на Америка, като сложих край на осем войни за 10 месеца“, заяви той.

Медийните коментатори отбелязват, че макар Тръмп да е играл роля в разрешаването на някои конфликти, числото „осем“ е явно преувеличение.

Тръмп преди това твърдеше, че е сложил край на войната между Египет и Етиопия, но в действителност това не е била война, а продължителен дипломатически спор за голям етиопски проект за язовир на приток на река Нил.

Списъкът на Тръмп включва друга предполагаема война, която всъщност никога не се е случила по време на неговото президентство – войната между Сърбия и Косово. Той от време на време твърди, че е предотвратил нов конфликт между двете страни, но не е предоставил подробности за това какво точно има предвид. Това обаче не е същото като разрешаването на истинска война.

Списъкът включва и предполагаемия успех в прекратяването на войната между Демократична република Конго и Руанда, но тази война продължава въпреки мирното споразумение, сключено с посредничеството на администрацията на Тръмп тази година, което водещата бунтовническа коалиция, бореща се в конфликта, все още не е подписала.

Тръмп спомена въоръжения конфликт между Тайланд и Камбоджа, където боевете отново се разпалиха този месец и продължиха до тази седмица, въпреки мирното споразумение, сключено с посредничеството на Белия дом по-рано тази година.

„Човек може да обсъжда значението на ролята на Тръмп за прекратяването на другите конфликти в неговия списък или с право да се запита дали някои от тях действително са приключили. Например, убийствата в Газа продължиха през ноември след споразумението за прекратяване на огъня между Израел и ХАМАС през октомври. Независимо от обстоятелствата, числото „осем“ на Тръмп очевидно е твърде високо“, заключи CNN.