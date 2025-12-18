Д-р Веселин Герев: Слънцето помага за справяне с депресията през зимата

„Слънцето помага за справяне с депресията през зимата и есента. Само това е безплатно, политиците само на слънцето не са сложили такса.“

Това каза психиатърът д-р Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Специалистът заяви, че сред абсурдните такси, които се плащат по света е и тази за дъжд, обявена в Германия.

„Какво значи такса „дъжд“? Смятат Ви квадратурата, която ползвате, смятат количеството дъжд, което е паднало и Ви облагат с такса за това, че държавата Ви събира водата“, каза още гостът.

Лекарят коментира скандалния случай от преди дни, при който стана ясно, че директор на столично училище е монтирал камери в тоалетните. Според психиатъра може да става дума за педофилия, но също така и за воайорство.