Д-р Веселин Герев: Слънцето помага за справяне с депресията през зимата

Това каза психиатърът д-р Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Специалистът заяви, че сред абсурдните такси, които се плащат по света е и тази за дъжд, обявена в Германия.
Лекарят коментира скандалния случай от преди дни, при който стана ясно, че директор на столично училище е монтирал камери в тоалетните. Според психиатъра може да става дума за педофилия, но също така и за воайорство.
