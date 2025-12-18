НА ЖИВО
      четвъртък, 18.12.25
          Футбол

          Даниел Боримиров: Ще гоним и Купата, и първенството, но титлата е приоритет

          Изпълнителният директор на "сините" даде кратко изявление по повод част от актуалните теми около клуба

          Снимка: БГНЕС
          Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира жребия за 1/4-финалите в турнира за Купата на България, който отреди на „сините“ визита на носителя на трофея Лудогорец.

          „Падна ни се Лудогорец, предстои ни тежък мач в Разград, но ако искаме да спечелим Купата, трябва да побеждаваме във всеки мач. Ще гоним и Купата, и първенството. Титлата е приоритет“, започна Боримиров.

          „Голямо предизвикателство е да играем толкова мачове с Лудогорец за няколко дни. Първият мач за Суперкупата е с тях, после за Купата. Ще се постараем да се представим по най-добрия възможен начин, да сме подготвени на ниво“, продължи изпълнителният директор на „сините“.

          Той коментира и селекционните въпроси.

          „Към момента не мога да кажа нищо по селекцията. Няма оферти към наши играчи. Водим разговори, най-вероятно ще има футболисти, с които ще се разделим. С колко смятаме да се разделим и с колко ще успеем е друга тема. Когато има нещо, ще разберете от нашия сайт“, коментира той.

          Боримиров даде оценка и на вече отминаващата 2025 година.

          „Давам отлична оценка за 2025 година. Трябва да бъдем по-ефективни в завършващата фаза. Имахме доста пропуски през този полусезон, но сме и с най-резултатното нападение. Добре е, че създаваме положения, но трябва да реализираме още повече“, завърши Боримиров.

