„Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов проведе официална церемония по награждаване на ръководни кадри и служители от системата на МВР. Отличията бяха връчени на директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) главен комисар Николай Николов, както и на служители от дирекциите за международно сътрудничество. Поводът за наградите са високият професионализъм и успешните действия, довели до присъединяването на страната ни към Европейските жандармерийски сили (ЕЖС).

От пресцентъра на МВР съобщиха, че главен комисар Николай Николов е удостоен с почетно отличие „За доблест и заслуга“ – III степен. Останалите експерти от отдел „Международно сътрудничество и международни проекти“ и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ са получили други ведомствени награди за приноса си.

Ключовият момент в интеграционния процес се състоя на 11 декември в португалския град Кашкайш, където българският национален флаг бе развят за първи път в централата на ЕЖС. Българската делегация на събитието в Португалия бе ръководена от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов и директора на ГДЖСОБТ главен комисар Николай Николов.

От вътрешното ведомство подчертават значението на този акт, като посочват, че членството на ГДЖСОБТ в ЕЖС открива нови възможности за участие в съвместни операции, специализирани обучения и международни мисии, като засилва ролята на страната в поддържането на сигурността и правовия ред в Европа.