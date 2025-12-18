НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияДруги

          Даниел Митов отличи жандармерията за приемането на България в Европейските сили

          0
          46
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          „Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов проведе официална церемония по награждаване на ръководни кадри и служители от системата на МВР. Отличията бяха връчени на директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) главен комисар Николай Николов, както и на служители от дирекциите за международно сътрудничество. Поводът за наградите са високият професионализъм и успешните действия, довели до присъединяването на страната ни към Европейските жандармерийски сили (ЕЖС).

          - Реклама -
          211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста 211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста

          От пресцентъра на МВР съобщиха, че главен комисар Николай Николов е удостоен с почетно отличие „За доблест и заслуга“ – III степен. Останалите експерти от отдел „Международно сътрудничество и международни проекти“ и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ са получили други ведомствени награди за приноса си.

          Ключовият момент в интеграционния процес се състоя на 11 декември в португалския град Кашкайш, където българският национален флаг бе развят за първи път в централата на ЕЖС. Българската делегация на събитието в Португалия бе ръководена от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов и директора на ГДЖСОБТ главен комисар Николай Николов.

          Напрежение и арести в София: Агитки атакуваха района на „ДПС-Ново начало“ след протеста Напрежение и арести в София: Агитки атакуваха района на „ДПС-Ново начало“ след протеста

          От вътрешното ведомство подчертават значението на този акт, като посочват, че членството на ГДЖСОБТ в ЕЖС открива нови възможности за участие в съвместни операции, специализирани обучения и международни мисии, като засилва ролята на страната в поддържането на сигурността и правовия ред в Европа.

          „Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов проведе официална церемония по награждаване на ръководни кадри и служители от системата на МВР. Отличията бяха връчени на директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) главен комисар Николай Николов, както и на служители от дирекциите за международно сътрудничество. Поводът за наградите са високият професионализъм и успешните действия, довели до присъединяването на страната ни към Европейските жандармерийски сили (ЕЖС).

          - Реклама -
          211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста 211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста

          От пресцентъра на МВР съобщиха, че главен комисар Николай Николов е удостоен с почетно отличие „За доблест и заслуга“ – III степен. Останалите експерти от отдел „Международно сътрудничество и международни проекти“ и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ са получили други ведомствени награди за приноса си.

          Ключовият момент в интеграционния процес се състоя на 11 декември в португалския град Кашкайш, където българският национален флаг бе развят за първи път в централата на ЕЖС. Българската делегация на събитието в Португалия бе ръководена от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов и директора на ГДЖСОБТ главен комисар Николай Николов.

          Напрежение и арести в София: Агитки атакуваха района на „ДПС-Ново начало“ след протеста Напрежение и арести в София: Агитки атакуваха района на „ДПС-Ново начало“ след протеста

          От вътрешното ведомство подчертават значението на този акт, като посочват, че членството на ГДЖСОБТ в ЕЖС открива нови възможности за участие в съвместни операции, специализирани обучения и международни мисии, като засилва ролята на страната в поддържането на сигурността и правовия ред в Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът разшири правото на гъвкаво работно време за родители на деца до 12 години

          Дамяна Караджова -
          Родителите и осиновителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да работят на гъвкаво работно време през цялата година.
          Политика

          Пеевски: Ще поискам комисията да прецени необходимостта от моята охрана

          Десислава Димитрова -
          Делян Пеевски заяви, че още днес ще поиска комисията да прегледа необходимостта от предоставената му охрана, като подчерта, че ще приеме нейното решение.
          Здраве

          КРИБ защити частните болници от включване в Закона за обществените поръчки

          Дамяна Караджова -
          Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпрати отворено писмо до медиите, народните представители и Министерския съвет

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions