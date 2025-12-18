НА ЖИВО
          DeepState: Руската армия има успехи в Донецка и Днепропетровска области

          Руската армия напредва в Донецка и Днепропетровска област. Според украинския проект за мониторинг и анализ DeepState, руснаците са напреднали близо до четири населени места.

          Отбелязват се успехи на Русия близо до селата Звановка и Ровно и в град Покровск в Донецка област.

          Анализаторите на DeepState съобщават за успех и близо до село Дачное в Днепропетровска област.

