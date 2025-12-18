НА ЖИВО
          Доналд Туск към европейските лидери за финансирането на Украйна: Парите днес или кръв утре

          Ако европейските лидери не успеят да вземат решение за финансиране на Украйна днес, утре Украйна и Европа може да се сблъскат с кръвопролития. Това заяви преди заседанието на Европейския съвет на 18 декември премиерът на Полша Доналд Туск, предава кореспондент на „Украинская правда“ от Брюксел.

          Туск предупреди, че невъзможността да се вземе решение за финансиране на Украйна може да доведе до ескалация на военните действия.

          „Сега имаме прост избор: или пари днес, или кръв утре. И не говоря само за Украйна, говоря за Европа“, посочи полският премиер. Той подчерта, че това решение „трябва да бъде взето от нас и само от нас“.

          „Мисля, че всички европейски лидери най-накрая трябва да се издигнат до това ниво. И това е всичко, което мога да кажа днес, точно сега“, заключи Туск.

