      четвъртък, 18.12.25
          - Реклама -
          Доживотна присъда за френски лекар, отровил 30 пациенти, включително деца

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Френски съд осъди на доживотен затвор лекаря Фредерик Пешиер за отравянето на 30 деца и възрастни пациенти, като 12 от тях са починали. Делото се отнася до серия от случаи, разиграли се между 2008 и 2017 година, съобщава „Би Би Си“.

          53-годишният Пешиер е работил като анестезиолог в две клиники в източния френски град Безансон. По време на този период редица пациенти са получили внезапен сърдечен арест при съмнителни обстоятелства. В 12 от случаите лекарите не са успели да ги реанимират.

          Според обвинението престъпленията са били извършени с цел да бъдат дискредитирани негови колеги, като фаталните инциденти да изглеждат като лекарски грешки, допуснати от други медици.

