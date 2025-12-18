Доживотна присъда за френски лекар, отровил 30 пациенти, включително деца

Френски съд осъди на доживотен затвор лекаря Фредерик Пешиер за отравянето на 30 деца и възрастни пациенти, като 12 от тях са починали. Делото се отнася до серия от случаи, разиграли се между 2008 и 2017 година, съобщава „Би Би Си“.

53-годишният Пешиер е работил като анестезиолог в две клиники в източния френски град Безансон. По време на този период редица пациенти са получили внезапен сърдечен арест при съмнителни обстоятелства. В 12 от случаите лекарите не са успели да ги реанимират.

Според обвинението престъпленията са били извършени с цел да бъдат дискредитирани негови колеги, като фаталните инциденти да изглеждат като лекарски грешки, допуснати от други медици.