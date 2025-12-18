Джартов: 22 общини още не са заявили обучение за BG-Alert

Все още 22 български общини от общо 265 не са заявили обучение за работа със системата за ранно предупреждение BG Alert, съобщи в Габрово директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.
По думите му общините са самостоятелни и не може да им бъде разпоредено участие в обученията, но включването им е от ключово значение за ефективното функциониране на системата.
Той отчете значително по-честото използване на BG Alert през 2025 г. в сравнение с предходната година. Ако през миналата година системата е била задействана едва три пъти от кметове, министри и областни управители, то през настоящата година това се е случило над 70 пъти, което според него доказва нейната практическа ефективност.
Главен комисар Джартов беше категоричен, че случаите, в които BG Alert не е активирана, не са свързани с технически проблеми.
По време на срещата с медиите Джартов напомни и за мерките за безопасност през зимния отоплителен сезон. Той посочи, че докато през лятото пожарите най-често са в природата, през зимата рискът е концентриран в жилищните сгради.
