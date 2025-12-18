НА ЖИВО
          Джартов: 22 общини още не са заявили обучение за BG-Alert

          BG ALERT
          BG ALERT
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Все още 22 български общини от общо 265 не са заявили обучение за работа със системата за ранно предупреждение BG Alert, съобщи в Габрово директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

          По думите му общините са самостоятелни и не може да им бъде разпоредено участие в обученията, но включването им е от ключово значение за ефективното функциониране на системата.

          „Общините са независими и не можем да им разпоредим обучение, но е изключително важно да се включат“, подчерта главен комисар Джартов.

          Той отчете значително по-честото използване на BG Alert през 2025 г. в сравнение с предходната година. Ако през миналата година системата е била задействана едва три пъти от кметове, министри и областни управители, то през настоящата година това се е случило над 70 пъти, което според него доказва нейната практическа ефективност.

          „Системата доказа своята функционалност“, заяви директорът на ГДПБЗН.

          Главен комисар Джартов беше категоричен, че случаите, в които BG Alert не е активирана, не са свързани с технически проблеми.

          Bg-Alert активиран за четири бургаски села заради преливащи реки Bg-Alert активиран за четири бургаски села заради преливащи реки

          „Никога не е имало технически проблем, който да възпрепятства задействането на системата. Всичко е въпрос на знания и умения у хората, които работят с нея“, каза той.

          По време на срещата с медиите Джартов напомни и за мерките за безопасност през зимния отоплителен сезон. Той посочи, че докато през лятото пожарите най-често са в природата, през зимата рискът е концентриран в жилищните сгради.

          „Всяка година преди началото на пожароопасния отоплителен сезон организираме кампания. Изключително важно е да се използват обезопасени уреди, комините да са почистени и да не се съхраняват горими материали в близост до отоплителните уреди“, подчерта директорът на ГДПБЗН.

