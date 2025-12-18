НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Единодушно: Комисията в парламента реши на първо четене НСО да не охранява депутати

          Започна заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание, на което депутатите обсъждат дали все още е налице необходимост от охраната, осигурявана от Националната служба за охрана (НСО) на председателя на ДПС и на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

          От „Продължаваме промяната – Демократична България“ поставиха въпроса за цената и основанията за тази охрана. Божидар Божанов подчерта, че за формацията му е ключово да стане ясно колко е струвала тя на държавата.

          „За нас е важно обществото да знае колко ни е струвала охраната на Делян Пеевски“, заяви Божанов.

          Колегата му Ивайло Мирчев отбеляза, че НСО е служба с ограничен ресурс и че е недопустимо един народен представител да бъде охраняван повече от държавния глава и министър-председателя.

          „Става дума за служба, която е с бюджет една двадесета от този на МВР. Когато има един депутат, който е по-охраняван от президента и премиера, обществото трябва да знае как се случва това“, каза Мирчев.

          Проф. Николай Радулов от МЕЧ призова темата да бъде разглеждана внимателно и в по-широк контекст на бъдещи реформи в службите за сигурност.

          „Не е етично гражданите да бъдат третирани като втора ръка хора и да не получават защита като тази, която имат народни представители от НСО. Подкрепям предложението, но то трябва да бъде по-добре диференцирано и уточнено“, заяви Радулов, като допълни, че НСО и разузнавателните служби трябва да работят в по-тясна координация.

          Председателят на комисията Маноил Манев от ГЕРБ посочи, че в законопроекта за НСО има редица текстове, които се нуждаят от прецизиране и доработване.

          Бившият вътрешен министър Бойко Рашков от ПП-ДБ припомни, че в миналото и други политици са били поставяни под охрана като застрашени лица, и постави конкретен въпрос към ръководството на НСО.

          „Има сериозно обществено негодувание по темата. Важно е да ни информирате дали има писмо от Делян Пеевски относно охраната му“, заяви Рашков.

          Отговорът от страна на НСО беше, че такова писмо действително е постъпило, но компетентната комисия все още не се е събрала, за да го разгледа.

          По-рано през деня Делян Пеевски изпрати писмо до началника на НСО и до специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО с искане да бъде направена преценка дали има промяна в обстоятелствата и дали към момента е налице конкретна застрашеност, която да налага продължаването на охраната му. В кулоарите на парламента той обяви, че сам ще поиска от членовете на комисията да решат дали охраната му е необходима.

          От „Възраждане“ заявиха, че ще подкрепят законопроекта, свързан с промените в Закона за НСО.

          В крайна сметка законопроектът за НСО беше приет единодушно на първо четене в комисията с 18 гласа „за“.

          - Реклама -

          Тошко Йорданов: ИТН внася предложение за връщане на колите на НСО на президента

          ДПС-НН за ПП-ДБ: „Не били компютри, а компоти"

