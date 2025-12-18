Ердоган е помолил Путин да си вземе обратно С-400, за да угоди на САЩ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е помолил от руския си колега Владимир Путин да си върне системите за противовъздушна отбрана С-400, които Анкара закупи от Москва преди почти десет години, пише Bloomberg, позовавайки се на източници.

Ердоган е повдигнал въпроса за връщането на С-400 на Русия по време на среща с Путин в Туркменистан миналата седмица. Причината за това е искането на САЩ Турция да се освободи от руските системи за противовъздушна отбрана, ако Анкара иска да възобнови производството и закупуването на изтребители F-35.

Агенцията отбеляза, че Ердоган е обсъждал този въпрос преди това с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Белия дом през септември. След това посланикът на САЩ в Турция публично призова Анкара да се откаже от руските системи С-400.

Добре информирани източници съобщиха на репортери, че отказът от руско военно оборудване може значително да подобри отношенията със САЩ, проправяйки пътя за отмяна на американските санкции върху турската отбранителна промишленост и достъпа на Анкара до изтребители F-35. Високопоставен турски дипломат също увери, че Анкара очаква санкциите да бъдат отменени още следващата година.