НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Ердоган е помолил Путин да си вземе обратно С-400, за да угоди на САЩ

          1
          56
          F-35 и С-400
          F-35 и С-400
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е помолил от руския си колега Владимир Путин да си върне системите за противовъздушна отбрана С-400, които Анкара закупи от Москва преди почти десет години, пише Bloomberg, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Ердоган е повдигнал въпроса за връщането на С-400 на Русия по време на среща с Путин в Туркменистан миналата седмица. Причината за това е искането на САЩ Турция да се освободи от руските системи за противовъздушна отбрана, ако Анкара иска да възобнови производството и закупуването на изтребители F-35.

          Агенцията отбеляза, че Ердоган е обсъждал този въпрос преди това с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Белия дом през септември. След това посланикът на САЩ в Турция публично призова Анкара да се откаже от руските системи С-400.

          Добре информирани източници съобщиха на репортери, че отказът от руско военно оборудване може значително да подобри отношенията със САЩ, проправяйки пътя за отмяна на американските санкции върху турската отбранителна промишленост и достъпа на Анкара до изтребители F-35. Високопоставен турски дипломат също увери, че Анкара очаква санкциите да бъдат отменени още следващата година.

          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е помолил от руския си колега Владимир Путин да си върне системите за противовъздушна отбрана С-400, които Анкара закупи от Москва преди почти десет години, пише Bloomberg, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Ердоган е повдигнал въпроса за връщането на С-400 на Русия по време на среща с Путин в Туркменистан миналата седмица. Причината за това е искането на САЩ Турция да се освободи от руските системи за противовъздушна отбрана, ако Анкара иска да възобнови производството и закупуването на изтребители F-35.

          Агенцията отбеляза, че Ердоган е обсъждал този въпрос преди това с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Белия дом през септември. След това посланикът на САЩ в Турция публично призова Анкара да се откаже от руските системи С-400.

          Добре информирани източници съобщиха на репортери, че отказът от руско военно оборудване може значително да подобри отношенията със САЩ, проправяйки пътя за отмяна на американските санкции върху турската отбранителна промишленост и достъпа на Анкара до изтребители F-35. Високопоставен турски дипломат също увери, че Анкара очаква санкциите да бъдат отменени още следващата година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Одеса без трамваи вече седмица след удари по електропреносната мрежа

          Дамяна Караджова -
          Вече седмица Одеса е без трамваен транспорт
          Война

          Руснаците поразиха завод за поправка на бронирана техника на ВСУ в Харковска област

          Иван Христов -
          Руските войски са ударили завод в Харковска област, където войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ремонтирали бронирана техника, заяви източник пред РИА...
          Война

          Русия за първи път обяви годишните си разходи за войната в Украйна

          Иван Христов -
          Разходите на Русия за войната срещу Украйна през 2025 г. се оценяват на 5,1% от брутния ѝ вътрешен продукт (БВП). За сравнение, Русия е...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions