      четвъртък, 18.12.25
          ЕС: Конституционният съд на държава-членка е нарушил правото на Съюза

          Снимка: Фейсбук
          Съдът на Европейския съюз постанови днес, че Конституционният съд на Полша е нарушил основни принципи на европейското право и не може да бъде считан за независим и безпристрастен орган заради сериозни нередности при назначаването на съдии. Решението беше съобщено от Ройтерс.

          Според съда проблемите произтичат от съдебните реформи, въведени по време на управлението на националистическата партия „Право и справедливост“ (ПиС) в периода 2015–2023 г. Тези промени, по оценка на Европейската комисия и редица правозащитни организации, са подкопали върховенството на закона и са довели до институционална нестабилност в полската съдебна система.

          Конституционният съд на Полша, доминиран от съдии, назначени по време на управлението на ПиС, е издал решения, според които полската конституция има предимство над правото на ЕС – позиция, която влиза в пряк конфликт с основополагащия принцип за върховенството на европейското право.

          „Съдът постанови, че Полша не е изпълнила задълженията си, защото Конституционният съд е нарушил принципа на ефективна съдебна защита и е пренебрегнал върховенството, автономността, ефективността и единното прилагане на правото на ЕС“, се казва в решението на Съда на ЕС.

          В мотивите си европейските съдии посочват, че има „сериозни нередности“ при назначаването на председателя на Конституционния съд и на трима съдии, което поставя под съмнение легитимността на институцията.

          „Тези нередности поставят под въпрос статута на Конституционния съд като независим и безпристрастен трибунал, създаден по закон по смисъла на правото на ЕС“, подчертава Европейският съд.

          Делото е заведено от Европейската комисия, а настоящото проевропейско правителство на Полша, водено от министър-председателя Доналд Туск, вече обяви, че не признава решенията на този състав на Конституционния съд.

          Въпреки това полските власти досега не са успели да отменят спорните съдебни реформи. Основна пречка остават двама последователни националистически президенти, които подкрепят промените, въведени от ПиС, и блокират законодателните инициативи за реформа.

          Министърът на правосъдието Валдемар Журек заяви по-рано този месец пред Ройтерс, че е изчаквал именно това решение на Съда на ЕС, преди да предприеме следващи стъпки.

          „Очаквам решението на Съда на ЕС, за да продължим с промените в Конституционния съд, включително назначаването на нови независими съдии“, каза Журек.

