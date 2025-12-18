Евродепутат поиска лична среща с фон дер Лайен заради приемането на еврото

Евродепутатът от „Възраждане“, председател на европейската партия „Европа на суверенните нации“ и заместник-председател на едноименната парламентарна група Станислав Стоянов е изпратил официално писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което настоява за лична среща.
В писмото Стоянов посочва, че целта на исканата среща е обсъждане на последните развития около планираното присъединяване на България към еврозоната през 2026 г., на фона на икономическите и фискалните показатели на страната.
Евродепутатът обръща внимание и на предупрежденията на Фискалния съвет на България, според които съществува висок риск страната да бъде поставена под процедура по прекомерен дефицит през 2027 г.. В писмото се цитира и оценка, че реалният бюджетен дефицит за 2026 г. може да достигне 8,1%, на фона на продължаващата политическа нестабилност и липсата на приет държавен бюджет.
В евентуална среща с Урсула фон дер Лайен Станислав Стоянов заявява намерение да представи не само официалните данни, но и обществените нагласи в България.
От „Възраждане“ припомнят, че Станислав Стоянов вече е предприел конкретни правни действия срещу въвеждането на еврото, като е внесъл искане до Съда на Европейския съюз в Люксембург за анулиране на решението за приемане на България в еврозоната от януари 2026 г.
По информация на партията, Съдът на ЕС вече е назначил съдебен състав по исковата молба на Стоянов, както и по втора жалба, подадена от група от 13 български граждани.
Този ход означава, че според Секретариата на съда жалбите не са явно недопустими, което е първата задължителна стъпка за продължаване на съдебното производство. В момента тече срокът, в който Съветът на Европейския съюз трябва да представи своя писмен отговор, след което съдът ще прецени дали делото да премине към устна фаза.
