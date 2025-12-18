Евродепутат поиска лична среща с фон дер Лайен заради приемането на еврото

Евродепутатът от „Възраждане“, председател на европейската партия „Европа на суверенните нации“ и заместник-председател на едноименната парламентарна група Станислав Стоянов е изпратил официално писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което настоява за лична среща.

В писмото Стоянов посочва, че целта на исканата среща е обсъждане на последните развития около планираното присъединяване на България към еврозоната през 2026 г., на фона на икономическите и фискалните показатели на страната.

„Съгласно последните данни, публикувани от Националния статистически институт, годишната инфлация достига 5,2% през ноември 2025 г., което показва, че към настоящия момент критерият за конвергенция по отношение на инфлацията не е изпълнен“, се посочва в писмото.

Евродепутатът обръща внимание и на предупрежденията на Фискалния съвет на България, според които съществува висок риск страната да бъде поставена под процедура по прекомерен дефицит през 2027 г.. В писмото се цитира и оценка, че реалният бюджетен дефицит за 2026 г. може да достигне 8,1%, на фона на продължаващата политическа нестабилност и липсата на приет държавен бюджет.

В евентуална среща с Урсула фон дер Лайен Станислав Стоянов заявява намерение да представи не само официалните данни, но и обществените нагласи в България.

„Приветствам обмен на мнения относно възможността за разглеждане на едногодишно отлагане на присъединяването на България към еврозоната, с оглед гарантиране на фискалната стабилност и запазване на доверието в процеса на присъединяване“, заявява Стоянов.

От „Възраждане“ припомнят, че Станислав Стоянов вече е предприел конкретни правни действия срещу въвеждането на еврото, като е внесъл искане до Съда на Европейския съюз в Люксембург за анулиране на решението за приемане на България в еврозоната от януари 2026 г.

По информация на партията, Съдът на ЕС вече е назначил съдебен състав по исковата молба на Стоянов, както и по втора жалба, подадена от група от 13 български граждани.

Този ход означава, че според Секретариата на съда жалбите не са явно недопустими, което е първата задължителна стъпка за продължаване на съдебното производство. В момента тече срокът, в който Съветът на Европейския съюз трябва да представи своя писмен отговор, след което съдът ще прецени дали делото да премине към устна фаза.