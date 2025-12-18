Феновете избират играч номер 1 на ЦСКА за полусезона

В новото клубното приложение MyCSKA стартира гласуването за „Играч на полусезона“ на ЦСКА. Всеки регистриран потребител ще има възможност да даде своя вот и да подкрепи футболиста, който според него се е представил най-силно през изминалия полусезон.

Период: 18.12.25 – 31.12.25

Гласуването се извършва единствено чрез официалното приложение MyCSKA.

Футболистът с най-много валидни гласове ще бъде обявен за „Играч на полусезона“.

Награда за феновете:

Един участник в гласуването ще спечели официална фланелка на ЦСКА с автограф от своя любим футболист от отбора.

Кандидати:

Лумбард Делова, Леандро Годой, Бруно Жордао, Джеймс Ето‘о, Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов.

„Важно: Правилата на играта са описани в самото гласуване и могат да бъдат видени чрез инфо бутона в MyCSKA. Молим всички участници да се запознаят с тях преди да гласуват“, напомниха от „Армията“.