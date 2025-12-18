НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Феновете избират играч номер 1 на ЦСКА за полусезона

          Кандидатите са Лумбард Делова, Леандро Годой, Бруно Жордао, Джеймс Ето‘о, Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов

          0
          30
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В новото клубното приложение MyCSKA стартира гласуването за „Играч на полусезона“ на ЦСКА. Всеки регистриран потребител ще има възможност да даде своя вот и да подкрепи футболиста, който според него се е представил най-силно през изминалия полусезон.

          - Реклама -

          Период: 18.12.25 – 31.12.25

          Гласуването се извършва единствено чрез официалното приложение MyCSKA.

          Футболистът с най-много валидни гласове ще бъде обявен за  „Играч на полусезона“.

          Награда за феновете:

          Един участник в гласуването ще спечели официална фланелка на ЦСКА с автограф от своя любим футболист от отбора.

          Кандидати:

          Лумбард Делова, Леандро Годой, Бруно Жордао, Джеймс Ето‘о, Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов.

          „Важно: Правилата на играта са описани в самото гласуване и могат да бъдат видени чрез инфо бутона в MyCSKA. Молим всички участници да се запознаят с тях преди да гласуват“, напомниха от „Армията“.

          В новото клубното приложение MyCSKA стартира гласуването за „Играч на полусезона“ на ЦСКА. Всеки регистриран потребител ще има възможност да даде своя вот и да подкрепи футболиста, който според него се е представил най-силно през изминалия полусезон.

          - Реклама -

          Период: 18.12.25 – 31.12.25

          Гласуването се извършва единствено чрез официалното приложение MyCSKA.

          Футболистът с най-много валидни гласове ще бъде обявен за  „Играч на полусезона“.

          Награда за феновете:

          Един участник в гласуването ще спечели официална фланелка на ЦСКА с автограф от своя любим футболист от отбора.

          Кандидати:

          Лумбард Делова, Леандро Годой, Бруно Жордао, Джеймс Ето‘о, Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов.

          „Важно: Правилата на играта са описани в самото гласуване и могат да бъдат видени чрез инфо бутона в MyCSKA. Молим всички участници да се запознаят с тях преди да гласуват“, напомниха от „Армията“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА с нов собственик – Валтер Папазки официално пое властта при „червените“

          Николай Минчев -
          Фондация „ЦСКА - Червени сърца“, с председател Валтер Папазки, е новият собственик на ПФК ЦСКА EАД, след катo “Фонд Спорт“ ООД прехвърли безвъзмездно 100%...
          Моторни Спортове

          Никола Цолов: Искам да си осигуря някой тест във Формула 1

          Николай Минчев -
          Никола Цолов е доволен от дебюта си във Формула 2 и заяви, че целта му е да постига добри резултати и през новия сезон....
          Футбол

          Даниел Боримиров: Ще гоним и Купата, и първенството, но титлата е приоритет

          Николай Минчев -
          Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира жребия за 1/4-финалите в турнира за Купата на България, който отреди на "сините" визита на носителя на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions