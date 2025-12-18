Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора

НА ЖИВО
          Гъста мъгла свили видимостта до 50 м по АМ „Тракия" край Стара Загора

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Видимостта по автомагистрала „Тракия на територията на Стара Загора е силно намалена, достигайки до 50 метра, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОУП). Ограничена видимост е регистрирана и в районите на Опан, Голеш, Гълъбово, Чирпан и Раднево.

          Пешеходец загина, след като три автомобила го прегазиха на АМ „Тракия"

          По старопланинските проходи Шипка и Хаинбоаз, както и в части от подбалканските общини Мъглиж, Гурково и Казанлък, ниските температури са довели до частично заледени участъци в усойни зони, които вече са обработени. Температурите в областта варират между –5 и +1 градуса.

          Камион блокира трафика на АМ „Тракия"

          От пътното управление уточняват, че няма въведени допълнителни ограничения за движение. Пътната обстановка остава нормална за зимния сезон.

