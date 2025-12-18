Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора

Видимостта по автомагистрала „Тракия“ на територията на Стара Загора е силно намалена, достигайки до 50 метра, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОУП). Ограничена видимост е регистрирана и в районите на Опан, Голеш, Гълъбово, Чирпан и Раднево.
По старопланинските проходи Шипка и Хаинбоаз, както и в части от подбалканските общини Мъглиж, Гурково и Казанлък, ниските температури са довели до частично заледени участъци в усойни зони, които вече са обработени. Температурите в областта варират между –5 и +1 градуса.
От пътното управление уточняват, че няма въведени допълнителни ограничения за движение. Пътната обстановка остава нормална за зимния сезон.
