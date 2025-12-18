НА ЖИВО
          Начало Свят Правосъдие

          Гислейн Максуел иска отмяна на присъдата и освобождаване от затвора

          Гислейн Максуел, призната за съучастничка на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, е завела дело с искане присъдите ѝ да бъдат отменени и тя да бъде освободена от затвора, предаде АФП.

          63-годишната британка, която излежава 20-годишна присъда за престъпления, сред които трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, е внесла искането си в съд в Манхатън. Максуел беше осъдена през 2022 г. за това, че е набирала непълнолетни момичета за Джефри Епстийн, който почина през 2019 г. в килия в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения за сексуален трафик.

          В обемно изложение Максуел твърди, че „новооткрити доказателства“ показват, че тя не е получила справедлив процес, тъй като съдебните заседатели не са влезли в съдебната зала с „отворено съзнание“.

          Подобни извънредни съдебни процедури рядко се уважават и често представляват последен опит за отмяна на присъда. Максуел е подала документа лично, без адвокатска защита.

          Тя твърди, че ако съдебните заседатели са били запознати с предполагаеми данни за „съглашателство между адвокатите на обвинението и правителството с цел укриване на доказателства, както и за прокурорски нарушения“, те не биха я признали за виновна.

          През октомври Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Максуел срещу присъдата ѝ, като отхвърли искането без мотиви.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бразилският Сенат одобри закон за смекчаване на възможната присъда на Болсонаро

          Красимир Попов -
          Бразилският Сенат одобри законопроект, който предвижда намаляване на евентуалната присъда затвор за бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения за участие в заговор за преврат,...
          Политика

          САЩ отмениха Закона „Цезар“ и отвориха пътя за възстановяване на Сирия

          Красимир Попов -
          Конгресът на САЩ окончателно отмени санкциите срещу Сирия, наложени по времето на сваления от власт президент Башар Асад, отваряйки пътя за завръщане на чуждестранни...
          Политика

          Мадуро предупреди Гутериш за „сериозни последици за регионалния мир“

          Красимир Попов -
          Президентът на Венецуела Николас Мадуро е провел телефонен разговор с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш във връзка с „ескалацията на заплахите срещу Венецуела“...

