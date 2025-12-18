Гислейн Максуел иска отмяна на присъдата и освобождаване от затвора

Гислейн Максуел, призната за съучастничка на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, е завела дело с искане присъдите ѝ да бъдат отменени и тя да бъде освободена от затвора, предаде АФП.
- Реклама -
63-годишната британка, която излежава 20-годишна присъда за престъпления, сред които трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, е внесла искането си в съд в Манхатън. Максуел беше осъдена през 2022 г. за това, че е набирала непълнолетни момичета за Джефри Епстийн, който почина през 2019 г. в килия в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения за сексуален трафик.
В обемно изложение Максуел твърди, че „новооткрити доказателства“ показват, че тя не е получила справедлив процес, тъй като съдебните заседатели не са влезли в съдебната зала с „отворено съзнание“.
Подобни извънредни съдебни процедури рядко се уважават и често представляват последен опит за отмяна на присъда. Максуел е подала документа лично, без адвокатска защита.
Тя твърди, че ако съдебните заседатели са били запознати с предполагаеми данни за „съглашателство между адвокатите на обвинението и правителството с цел укриване на доказателства, както и за прокурорски нарушения“, те не биха я признали за виновна.
През октомври Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Максуел срещу присъдата ѝ, като отхвърли искането без мотиви.
Гислейн Максуел, призната за съучастничка на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, е завела дело с искане присъдите ѝ да бъдат отменени и тя да бъде освободена от затвора, предаде АФП.
- Реклама -
63-годишната британка, която излежава 20-годишна присъда за престъпления, сред които трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, е внесла искането си в съд в Манхатън. Максуел беше осъдена през 2022 г. за това, че е набирала непълнолетни момичета за Джефри Епстийн, който почина през 2019 г. в килия в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения за сексуален трафик.
В обемно изложение Максуел твърди, че „новооткрити доказателства“ показват, че тя не е получила справедлив процес, тъй като съдебните заседатели не са влезли в съдебната зала с „отворено съзнание“.
Подобни извънредни съдебни процедури рядко се уважават и често представляват последен опит за отмяна на присъда. Максуел е подала документа лично, без адвокатска защита.
Тя твърди, че ако съдебните заседатели са били запознати с предполагаеми данни за „съглашателство между адвокатите на обвинението и правителството с цел укриване на доказателства, както и за прокурорски нарушения“, те не биха я признали за виновна.
През октомври Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Максуел срещу присъдата ѝ, като отхвърли искането без мотиви.