Гислейн Максуел иска отмяна на присъдата и освобождаване от затвора

Гислейн Максуел, призната за съучастничка на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, е завела дело с искане присъдите ѝ да бъдат отменени и тя да бъде освободена от затвора, предаде АФП.

63-годишната британка, която излежава 20-годишна присъда за престъпления, сред които трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, е внесла искането си в съд в Манхатън. Максуел беше осъдена през 2022 г. за това, че е набирала непълнолетни момичета за Джефри Епстийн, който почина през 2019 г. в килия в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения за сексуален трафик.

В обемно изложение Максуел твърди, че „новооткрити доказателства“ показват, че тя не е получила справедлив процес, тъй като съдебните заседатели не са влезли в съдебната зала с „отворено съзнание“.

Подобни извънредни съдебни процедури рядко се уважават и често представляват последен опит за отмяна на присъда. Максуел е подала документа лично, без адвокатска защита.

Тя твърди, че ако съдебните заседатели са били запознати с предполагаеми данни за „съглашателство между адвокатите на обвинението и правителството с цел укриване на доказателства, както и за прокурорски нарушения“, те не биха я признали за виновна.

През октомври Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Максуел срещу присъдата ѝ, като отхвърли искането без мотиви.