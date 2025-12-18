Гръцката прокуратура настоява за осъдителни присъди за всички 42 обвиняеми в процеса срещу „Златна зора“

Прокурорът по апелативното дело срещу неонацистката гръцка организация „Златна зора“ поиска всички 42 обвиняеми да бъдат признати за виновни в съответствие с първоначалния обвинителен акт. Искането беше направено пред петчленен апелативен съд.

Процесът обхваща обвинения за ръководене на престъпна организация, както и убийството през 2013 г. на антифашисткия рапър Павлос Фисас и жестокото нападение през 2012 г. срещу четирима египетски рибари. И двете престъпления са извършени в района на Пирея.

По време на заседанието на 17 декември прокурор Кирияки Стефанату представи подробен анализ на ролите на бившите депутати от „Златна зора“, като се позова на техни изказвания и конкретни действия, за да опровергае тезите на защитата. Тя определи основателя на партията Никос Михалолиакос като:

„абсолютен и безспорен лидер“

и подчерта, че той е бил напълно наясно с дейностите на членовете на групировката.

Стефанату изтъкна, че насилието е било в основата на функционирането на „Златна зора“, чиято цел е била налагане на контрол над мигрантите, както и сплашване на политически фигури. Като пример беше посочен бившият кмет на Атина Йоргос Каминис.

В заключение на четиридневното си изложение прокурорът заяви, че обвиняемите са подценили демократичната система на Гърция, която тя определи като способна да се противопоставя на екстремизма. По думите ѝ „Златна зора“, основана от Михалолиакос през 80-те години на ХХ век на националсоциалистическа основа, представлява строго йерархична престъпна организация, дълбоко вкоренена в нацистката идеология. Участието ѝ в избори е било фасада, а не реална политическа дейност.

„Златна зора“ влезе в гръцкия парламент през май 2012 г. с близо 7% от гласовете на фона на тежката финансова криза, но подкрепата за формацията започна да спада след поредица от насилствени инциденти, свързани с нейни членове. През октомври 2020 г. гръцки съд постанови, че партията е престъпна организация, действаща под прикритието на политическа формация.