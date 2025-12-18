НА ЖИВО
          Григор Димитров обяви голяма раздяла

          Българинът няма да работи повече с Дани Валверду

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Григор Димитров окончателно се раздели с дългогодишния си треньор Дани Валверду. Новината стана ясна от лично послание на най-добрия български тенисист в социалните мрежи и бележи края на едно от най-успешните партньорства в кариерата му.

          Първият период на съвместната им работа започна през 2016 година – момент, в който Димитров се намираше далеч от елита и беше извън топ 40 на световната ранглиста. Именно тогава колаборацията с венецуелския специалист даде бърз и впечатляващ ефект. През следващия сезон Григор спечели три титли, включително трофея от ATP финалите в Лондон, което го изкачи до рекордното за него трето място в света.

          Двамата се разделиха през 2018 година, но пет години по-късно отново обединиха усилия. И вторият им съвместен период се оказа изключително успешен. Валверду имаше ключова роля в силното завръщане на Димитров сред най-добрите, като българинът отново влезе в топ 10 и сложи край на седемгодишната си суша без титла, печелейки турнира в Бризбейн през миналия сезон.

          С емоционално послание в Instagram Григор потвърди раздялата:
          „Осем години! Това бяха невероятни години с теб на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме. Благодаря ти, че повярва в мен и ме тласкаше да показвам най-доброто от себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-хубаво в следващите начинания.“

          На този етап Димитров не е обявил кой ще бъде следващият му треньор.

