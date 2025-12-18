Грипът настъпва бавно, пикът се очаква след празниците

Грипът постепенно набира скорост, но пикът на епидемичната вълна у нас се очаква след празниците, най-вероятно в средата на януари. Към момента здравните власти и лекарите отчитат повишена заболеваемост от респираторни вируси, но все още липсва типичната картина на масов грип.

- Реклама -

Доминиращият щам този сезон е грип А, който е по-заразен и протича по-тежко. Това стана ясно от думите на д-р Николай Колев, един от водещите лекари в Хасковско. По думите му сегашното увеличение на заболелите е характерно за средата на декември и не бива да поражда излишно безпокойство.

Като основни мерки за предпазване специалистът посочи носенето на маски при контакт със заразно болни, редовното проветряване на помещенията, избягването на близък контакт при наличие на симптоми и ваксинирането.



„През последните години интересът към противогрипните ваксини расте. Миналата година почти никой от имунизираните при нас не се появи с клинична картина на грип. Това е сериозен успех“, посочи д-р Колев.

Той отбеляза и засилен интерес към имунизацията сред по-младите хора и родителите на малки деца, включително към назалната ваксина, която тази година е била в ограничени количества.



„През последните две-три седмици забелязваме увеличаване на заболеваемостта от респираторни вируси, но в никакъв случай все още не сме в ситуация на грипна епидемия“, подчерта д-р Колев в ефира на „Здравей, България“.

Според него наличните данни показват, че сериозна грипна вълна преди средата на януари е малко вероятна.

„Можем да бъдем спокойни. Едва ли до средата на януари ще има тежка грипна вълна, поне това показват очакванията и информацията, с която разполагаме“, обясни лекарят.

Той обаче предупреди, че в Западна Европа, включително във Великобритания, вече се отчита ясно увеличение на случаите на грип, което създава риск и за България заради интензивните пътувания по празниците.



„В България вече има изолирани проби от грипни вируси. Те все още са под 10%, но в най-близко бъдеще този процент вероятно ще се увеличи“, допълни д-р Колев.

По думите му празничните събирания и престоят в затворени пространства с много хора остават сред най-сериозните фактори за разпространение на вирусите.