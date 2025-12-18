Хванаха наш олимпийски медалист с допинг

Българският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев е дал положителна допинг проба, съобщи Международната агенция за тестване (ИТА). Агенцията, която ръководи независимата антидопингова програма на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), е установила наличие на забранен метаболит на анаболния стероид местеролон.

- Реклама -

Пробата е взета по време на извънсъстезателна проверка, извършена на 15 октомври 2025 година. Местеролонът е вещество със силни андрогенни свойства, което повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики.

Спортистът е официално уведомен за резултата и има право да изиска анализ на Б-пробата. Ако той потвърди данните от А-пробата, случаят ще се счита за потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Ако Б-проба не бъде поискана, процедурата също продължава като доказано нарушение.

В съответствие със Световния антидопингов кодекс и член 7.4.1 от Антидопинговите правила на IWF, на Андреев е наложено временно спиране на състезателните права. Щангистът има право да оспори временното отстраняване и да поиска неговото отменяне.

Треньорът на състезателя Пламен Братойчев потвърди пред вестник „Сега“, че Божидар Андреев е бил тестван два пъти в дома си през октомври, като само първата проба е дала положителен резултат.

„Спортистът вече е дал писмени обяснения до Международната агенция за тестване за причините за наличието на местеролон в организма му“, заяви Братойчев.

Божидар Андреев е на 28 години и е сред най-успешните български тежкоатлети през последното десетилетие. Той е двукратен европейски шампион в категория до 73 килограма – от Батуми 2019 и София 2024. Най-големият му успех е бронзовият медал от Олимпийските игри в Париж 2024. Андреев е и олимпийски шампион от Младежките олимпийски игри в Нанцзин през 2014 година в категория до 69 килограма.

След отличието си в Париж през август 2024 година състезателят обяви оттегляне от активния спорт, но през лятото на 2025-а заяви, че обмисля завръщане и подготовка за Европейското първенство в Батуми през април 2026 година.

Окончателното решение по случая ще бъде взето след приключване на процедурите по антидопинговите правила и разглеждане на обясненията на спортиста.