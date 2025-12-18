Испания закупува 100 военни хеликоптера

Поръчани са 100 хеликоптера от Airbus от Испанското министерство на отбраната.
Поръчката включва 13 хеликоптера от тип H135, 50 от тип H145M, 6 от тип H175M и 31 от тип NH 90. Испанският министър на отбраната Мария Ампаро Валкарсе Гарсия определя хеликоптерите като „необходими“ за операциите на въоръжените сили.
