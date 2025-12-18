НА ЖИВО
          Испания закупува 100 военни хеликоптера

          Снимка: Министерство на отбраната
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Поръчани са 100 хеликоптера от Airbus от Испанското министерство на отбраната.

          ,,Покупката е разделена на четири отделни договора с цел да ускори модернизацията на отбранителните и сигурностните активи на Испания“, се посочва в изявлението на Airbus.

          Поръчката включва 13 хеликоптера от тип H135, 50 от тип H145M, 6 от тип H175M и 31 от тип NH 90. Испанският министър на отбраната Мария Ампаро Валкарсе Гарсия определя хеликоптерите като „необходими“ за операциите на въоръжените сили.

          „Тази инвестиция е стратегическа и е насочена към значително увеличаване на способностите на Испания в областта на сигурността и отбраната, като гарантира национална стратегическа автономност в ключов сектор на европейската отбрана“, се посочва още в изявлението на Airbus.

