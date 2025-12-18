Ивайло Мирчев: Изкарването на Пеевски от кабинета му е добра първа стъпка

„Изкарването на Пеевски от кабинета му е добра първа стъпка. Следващата стъпка е махането на охраната му, трета е вкарването на правилата по глобалния закон „Магнитски“, които да важат за България. Оттам-нататък трябва да бъда премахнато влиянието на Пеевски в службите, в съдебната система, в прокуратурата и т.н.“

Това каза председателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ заяви, че работата на коалицията е да превърне исканията на протестиращите в действия и посочи, че до този момент се справят добре.