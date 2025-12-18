НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивайло Мирчев: Изкарването на Пеевски от кабинета му е добра първа стъпка

          0
          82
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Изкарването на Пеевски от кабинета му е добра първа стъпка. Следващата стъпка е махането на охраната му, трета е вкарването на правилата по глобалния закон „Магнитски“, които да важат за България. Оттам-нататък трябва да бъда премахнато влиянието на Пеевски в службите, в съдебната система, в прокуратурата и т.н.“

          Това каза председателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ заяви, че работата на коалицията е да превърне исканията на протестиращите в действия и посочи, че до този момент се справят добре.

          „Изкарването на Пеевски от кабинета му е добра първа стъпка. Следващата стъпка е махането на охраната му, трета е вкарването на правилата по глобалния закон „Магнитски“, които да важат за България. Оттам-нататък трябва да бъда премахнато влиянието на Пеевски в службите, в съдебната система, в прокуратурата и т.н.“

          Това каза председателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ заяви, че работата на коалицията е да превърне исканията на протестиращите в действия и посочи, че до този момент се справят добре.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев пред протестиращите: Няма да приключим с правителството, докато не се насрочат избори

          Екип Евроком -
          При засилени мерки за сигурност премина поредната вечер на недоволство в центъра на София. Протестът в „Триъгълника на властта“ бе организиран в отговор на...
          Общество

          Без синя и зелена зона в София за 10 дни по празниците

          Екип Евроком -
          Центърът за градска мобилност обяви официално, че зоните за почасово платено паркиране в столицата няма да функционират по време на предстоящите празнични дни. Ограниченията...
          Общество

          Протестиращи блокираха центъра на София заради Бюджет 2026

          Владимир Висоцки -
          Недоволни граждани блокираха движението в центъра на София, събирайки се в зоната на т.нар. „Триъгълник на властта“. Това е третият поред мащабен протест, организиран...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions