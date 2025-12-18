Изненада от „Герена“: Sport Republic се отказа от финансирането на Левски

Ръководството на Sport Republic – компанията, зад която стои сръбският бизнесмен Драган Шолак, излезе с официална информация относно преговорите си за придобиване на Левски в последните месеци. Кандидат-купувачът на „сините“ уведоми обществеността, че разговорите са приключили неуспешно и лидерът в Първа лига няма да стане негова собственост.

Като причина за неуспешните преговори се изтъква нежеланието на ръководството на Левски столичният гранд да бъде част от мрежа от няколко клуба.

Припомняме, че това е втори пореден неуспешен опит на Шолак да придобие контрол върху „сините“ след този от преди три години.

Пълен текст на позицията на Sport Republic:

„Sport Republic потвърждава, че приключи разговорите относно потенциална инвестиция в ПФК Левски София. Левски се намира в силна спортна и организационна позиция, с ясен подем, и нашето искрено желание е клубът да продължи тази положителна траектория.

От самото начало интересът на Sport Republic към Левски произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна екосистема, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на Левски стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел.

Поради това решението ни да не продължим напред не трябва да се тълкува като оценка на текущото състояние на Левски, а като въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите. Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол. Пожелаваме на неговото ръководство, играчи и фенове много успехи през следващите години.

Sport Republic остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентоспособни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата цялостна структура от множество клубове.“