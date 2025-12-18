НА ЖИВО
          Казанлък ще почете паметта на Чудомир с нова скулптурна композиция в центъра на града

          В централната част на Казанлък ще бъде изградена скулптурна композиция „Чудомир“, посветена на изтъкнатия писател, художник, краевед и общественик Димитър Чорбаджийски. Решението бе взето от местните общински съветници по време на редовното им заседание в зала „Инфра“. Предложението, внесено от общинския съветник от групата на ГЕРБ Мария Цонева, бе прието с 33 гласа „за“ и един „въздържал се“.

          Планира се монументът да бъде разположен между Лъвовата чешма и бившата сладкарница „Чудомир“. Идеята е творбата да изобразява автора в естествен ръст, седнал, сякаш продължава да наблюдава градския живот, готов всеки момент да извади скицника си и да увековечи своите съвременници.

          Пред БТА вносителят на предложението Мария Цонева подчерта значимостта на личността на Чудомир, описвайки го като многопластов творец и общественик. Тя отбеляза, че жителите на Казанлък са късметлии да го имат като част от своята история. Въпреки наличието на литературен музей, ежегодни празници и фондация на негово име, според Цонева в градската среда нещо липсва. Вдъхновението за новата придобивка идва от проект на местния художник и скулптор Иван Салабашев, който е предложил „разчупена и нестандартна композиция“. Според Цонева това място би могло да се превърне в притегателен център за уроци на открито, както и да бъде включено в туристическите маршрути.

          Финансирането за изработката и монтажа на скулптурата се предвижда да бъде осигурено от Бюджета на Община Казанлък за 2026 г. В случай на невъзможност, средствата ще се набират чрез специално открита дарителска сметка. По време на сесията бе уточнено, че финансовите параметри ще бъдат обект на допълнително обсъждане.

          Кметът на общината Галина Стоянова изрази подкрепата си за инициативата. Тя поясни, че ако проектът се финансира с публични средства от общинския бюджет, администрацията ще трябва да проведе конкурс за идейни проекти.

          В хода на дебатите независимият общински съветник Живка Железова призова за по-широко обществено обсъждане, отбелязвайки, че темата за Чудомир е сложна за града. В отговор председателят на Общинския съвет Николай Златанов посочи, че към предложението е приложена подписка, подкрепена от 700 граждани, което удовлетворява изискванията. Положително становище изрази и общинският съветник Иван Гитев.

          Това е поредната инициатива за опазване на културната памет в града, след като през месец септември, отново по предложение на Мария Цонева, пред Народно читалище „Искра – 1860“ бе поставена паметна плоча на Петя Павлович – основател и диригент на първата хорова школа в България.

