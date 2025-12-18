НА ЖИВО
          Война

          Кирил Дмитриев пристига в Маями за преговори по Украйна в края на седмицата

          Кирил Дмитриев в САЩ
          Кирил Дмитриев в САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще проведе преговори с Кирил Дмитриев, пратеник на президента на Русия Владимиур Путин, както и с украинска делегация в Маями през почивните дни, съобщава Axios, позовавайки се на свои източници.

          Специалният представител на Кремъл Дмитриев ще бъде приет от Стив Уиткоф и Джаред Кушнер този уикенд. Точният час за пристигането на Умеров не е ясен.

          Срещите ще се проведат отделно. Няма планове за тристранна среща.

          На разговора с Дмитриев американската страна ще се опита да убеди Москва да се съгласи на мирен план за прекратяване на войната, актуализиран след преговори с Киев, пише Axios.

          Редица медии съобщават, че американците са добавили гаранции за сигурност към този план, включително разполагане на войски на НАТО в Украйна (на което Москва публично се противопоставя). Тази информация обаче не е официално. Известно е обаче, че мирният план запазва изискването Киев да изтегли войските си от Донецка област, на което Зеленски се противопоставя.

          Последвайте Евроком в Google News

