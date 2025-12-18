Консултациите при президента завършват утре с „Величие“

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“. Консултацията ще се проведе на 19 декември (петък) от 10:00 часа в сградата на президентската институция на „Дондуков“ 2.

- Реклама -

С тази среща ще бъде закрит кръгът от консултации с политическите формации в 51-вото Народно събрание, които държавният глава провежда във връзка с подадената оставка на правителството и преди продължаването на конституционната процедура по връчване на мандат за съставяне на нов кабинет.