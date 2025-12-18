Коща: Разширяването е по заслуги, очакваме напредък от Северна Македония през 2026 г.

„Разширяването на Европейския съюз се основава на собствените заслуги. Властите в Северна Македония знаят какво трябва да направят. Надяваме се на реален напредък през 2026 г.“ Антонио Коща, председател на Европейския съвет

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в позиция след срещата на върха ЕС–Западни Балкани.

- Реклама -

В изявлението му са споменати всички държави кандидати от региона, с изключение на Сърбия, която не взе участие в срещата. Коща подчерта, че това е най-значимият момент през годината за потвърждаване на силата на отношенията между ЕС и партньорите от Западните Балкани и че срещата е изпратила ясно послание за твърдата подкрепа на ЕС за европейското бъдеще на региона.

Северна Македония и условията

БГНЕС припомня, че съгласно Преговорната рамка, одобрена от всички държави членки на ЕС и македонския парламент, Северна Македония трябва да промени Конституцията, за да започне преговорния процес. Това условие е многократно потвърждавано от европейските институции, включително от Антонио Коща, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и комисаря по разширяването Марта Кос.

В декларацията от 17 декември след срещата ЕС–Западни Балкани изрично се подчертава и необходимостта Скопие да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България.

Защо разширяването остава приоритет

Коща посочи три основни причини:

Геополитика: по-голям ЕС означава по-сигурна, по-силна и по-мирна Европа .

по-голям ЕС означава . Просперитет: всяко предходно разширяване е доказало икономическите ползи .

всяко предходно разширяване е доказало . Доверие в проекта ЕС: Съюзът е привлекателен и надежден и трябва да отговаря на очакванията.

Той подчерта, че процесът днес се движи по-бързо, отколкото през последните 15 години, и че прозорецът от възможности трябва да бъде използван.

Не състезание, а напредък по заслуги

Коща акцентира, че разширяването не е състезание между кандидатите. Държавите, които напредват по-бързо, не бива да бъдат задържани, а да задават темпото.

Отчетен напредък в региона

Черна гора: ускорен път към ЕС; пет преговорни глави затворени само тази седмица .

ускорен път към ЕС; . Албания: отворени всички преговорни клъстери , включително последните през ноември; 2026 г. ще е решаваща за реформите.

, включително последните през ноември; за реформите. Босна и Херцеговина: приета реформаторска програма – ключова за достъп до Плана за растеж и поетапна интеграция.

приета – ключова за достъп до и поетапна интеграция. Косово: отчетени усилия за изграждане на доверие; предстоящите парламентарни избори са ключов момент за реформите.

Извън техническите аспекти, по думите на Коща, стои фундаментален политически избор – между капана на миналото и движението към общо европейско бъдеще, между разделение и помирение и сътрудничество.

Подкрепа от ЕС и следващи стъпки

Европейският съюз ще подкрепя страните от Западните Балкани на всяка стъпка, подчерта Коща, като определи разширяването като дълбоко трансформиращ процес, а социално-икономическата конвергенция – като ключ към устойчивото бъдеще на региона в ЕС.

Следващата среща на върха ЕС–Западни Балкани ще се проведе в Черна гора през юни 2026 г.