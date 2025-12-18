НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Крал Чарлз III прие румънския президент Никушор Дан в Бъкингамския дворец

          0
          13
          Снимка: facebook.com / NicusorDan.ro
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Британският крал Чарлз III прие в сряда на аудиенция в Бъкингамския дворец румънския президент Никушор Дан, съобщи кралското семейство в кратко изявление в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Не се уточнява какви теми са били обсъдени по време на срещата между държавния глава на Румъния и британския монарх. Визитата се състоя два дни след като широката управляваща коалиция в Букурещ оцеля при вот на недоверие, внесен заради икономическата ѝ политика и планираните реформи.

          Коалицията досега е преживяла шест вота на недоверие, откакто пое управлението преди около половин година. Повечето от тях бяха свързани с увеличения на данъци и орязване на разходи, насочени към ограничаване на най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз и запазване на инвестиционния рейтинг на страната.

          Към този момент не е ясно дали вътрешнополитическата ситуация в Румъния е била част от разговора между президента Дан и крал Чарлз III.

          Никушор Дан спечели президентските избори през май тази година.

          Британският крал Чарлз III прие в сряда на аудиенция в Бъкингамския дворец румънския президент Никушор Дан, съобщи кралското семейство в кратко изявление в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Не се уточнява какви теми са били обсъдени по време на срещата между държавния глава на Румъния и британския монарх. Визитата се състоя два дни след като широката управляваща коалиция в Букурещ оцеля при вот на недоверие, внесен заради икономическата ѝ политика и планираните реформи.

          Коалицията досега е преживяла шест вота на недоверие, откакто пое управлението преди около половин година. Повечето от тях бяха свързани с увеличения на данъци и орязване на разходи, насочени към ограничаване на най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз и запазване на инвестиционния рейтинг на страната.

          Към този момент не е ясно дали вътрешнополитическата ситуация в Румъния е била част от разговора между президента Дан и крал Чарлз III.

          Никушор Дан спечели президентските избори през май тази година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сърбия и Китай разширяват стратегическото си партньорство с фокус върху аеро-космическите технологии

          Красимир Попов -
          Сърбия и Китай задълбочават стратегическото си партньорство чрез сътрудничество в сферата на аеро-космическите технологии, заяви сръбският министър на земеделието Драган Гламочич. Той говори в...
          Политика

          Коща: Разширяването е по заслуги, очакваме напредък от Северна Македония през 2026 г.

          Красимир Попов -
          „Разширяването на Европейския съюз се основава на собствените заслуги. Властите в Северна Македония знаят какво трябва да направят. Надяваме се на реален напредък през...
          Политика

          ПСР подготвя доклад за нова конституция на Турция

          Красимир Попов -
          Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в Турция е на път скоро да изготви доклад за нова конституция, съобщава в. „Сабах“. Формацията възнамерява да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions