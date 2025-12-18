Крал Чарлз III прие румънския президент Никушор Дан в Бъкингамския дворец

Британският крал Чарлз III прие в сряда на аудиенция в Бъкингамския дворец румънския президент Никушор Дан, съобщи кралското семейство в кратко изявление в социалните мрежи.

- Реклама -

Не се уточнява какви теми са били обсъдени по време на срещата между държавния глава на Румъния и британския монарх. Визитата се състоя два дни след като широката управляваща коалиция в Букурещ оцеля при вот на недоверие, внесен заради икономическата ѝ политика и планираните реформи.

Коалицията досега е преживяла шест вота на недоверие, откакто пое управлението преди около половин година. Повечето от тях бяха свързани с увеличения на данъци и орязване на разходи, насочени към ограничаване на най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз и запазване на инвестиционния рейтинг на страната.

Към този момент не е ясно дали вътрешнополитическата ситуация в Румъния е била част от разговора между президента Дан и крал Чарлз III.

Никушор Дан спечели президентските избори през май тази година.