      четвъртък, 18.12.25
          Лудогорец обяви плановете си за подготовка

          Шампионите стартират на 4 януари

          Лудогорец стартира зимната си подготовка на 4 януари 2026 г. Отборът ще се събере в турския курорт Белек, а тренировъчните занимания започват на 5 януари.

          По време на лагера в южната ни съседка шампионите ще изиграят два контролни мача:

          На 11 януари – срещу унгарския Пакш

          На 14 януари – срещу полския Раков

          Лудогорец ще остане в Белек до 20 януари. В същия ден тимът лети директно за Глазгоу, където на 22 януари му предстои мач от VII кръг на основната фаза на Лига Европа срещу местния Рейнджърс. Отборът се прибира в България на 23 януари вечерта, като ще кацне във Варна.

