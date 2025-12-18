НА ЖИВО
      четвъртък, 18.12.25
          Европа Политика

          Лукашенко: Няма да бъда президент на Беларус вечно

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че няма как да оглавява страната безкрайно дълго. Думите му бяха изречени по време на седмото заседание на Всебеларуското народно събрание, на което той отправи обръщение към беларуския народ, предаде ТАСС.

          „Въпреки че често ме критикуват за това, когато го споменавам, аз не съм вечен. Да, ние създадохме системата, много зависи от президента и ви благодаря, че ме подкрепяте. Но моята длъжност като президент вече върви към своя край, не мога да бъда вечно президент и това не е нужно“, подчерта Лукашенко.

          За „западната демокрация“ и завръщането на беларуси

          В изказването си държавният глава коментира и ситуацията с беларуски граждани, напуснали страната през последните години.

          „Някои граждани на Беларус, които под влиянието на емоции решиха да „помиришат“ западната демокрация, сега искат да се върнат у дома. Нашите закони с нищо не се отличават от които и да е други по света. Но някои решиха да усетят западната демокрация под влияние на емоции. Сега се разкайват и искат да се върнат“, заяви Лукашенко.

          Лукашенко: Путин е вълкодав в политиката Лукашенко: Путин е вълкодав в политиката

          Военно сътрудничество с Русия

          По отношение на отбраната и сътрудничеството с Москва беларуският президент съобщи, че руският ракетен комплекс „Орешник“ вече е на въоръжение в Беларус.

          „От вчера ракетният комплекс „Орешник“ официално влезе на въоръжение в нашата страна“, каза Лукашенко.

          Самолети, санкции и „Белавиа“

          Други теми в изказването му бяха свързани с авиацията и санкциите. Лукашенко посочи, че има недостиг на самолети за полети от Беларус до Русия, Китай и други азиатски дестинации.

          Той уточни, че страната разполага с достатъчен брой самолети „Боинг“, като от САЩ ще бъдат закупувани само резервни части, а Русия ще компенсира недостига на пътнически самолети. Обсъдено е било и предложение от страна на САЩ за отмяна на санкциите срещу националната авиокомпания „Белавиа“.

          Какво представлява Всебеларуското народно събрание

          Всебеларуското народно събрание е най-висшият орган на държавната власт в Беларус. В него участват представители на всички власти, както и на гражданското общество от цялата страна, и то има ключова роля при определянето на стратегическите посоки на държавата.

          Лукашенко освободи 123-ма затворници, включително Нобелов лауреат, срещу вдигане на санкции Лукашенко освободи 123-ма затворници, включително Нобелов лауреат, срещу вдигане на санкции

          - Реклама -

