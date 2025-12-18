Лукашенко: Путин е вълкодав в политиката

В интервю за американския телевизионен канал Newsmax TV, президентът на Беларус Александър Лукашенко разкри мнението си за руския си колега Владимир Путин и го нарече „вълкодав в политиката“.

„Той е нормален човек. Има много добри човешки качества. Но в политиката е като вълкодав. Той е велик човек в политиката. Той ръководи толкова голяма държава от дълго време. Затова човек може да завижда на желанието и способността му да ръководи страната и да решава въпроси не само на вътрешната, но и на външната политика“, заяви Лукашенко.