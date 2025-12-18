Над 10 000 земеделски производители от целия Европейски съюз се събраха днес на мащабен протест в Брюксел. Организатор на демонстрацията е най-голямата европейска браншова структура „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca). Събитието е планирано да се проведе в часовия диапазон от 11:00 до 15:30 часа местно време.

Заявено е присъствието на представители от над 40 национални организации, обхващащи 27 европейски държави. Това е безпрецедентен момент, в който делегати от всяка страна членка на ЕС се обединяват на едно място, за да изискат спешни действия за гарантиране бъдещето на европейското селско стопанство.

В демонстрацията участват и български земеделски производители. Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз, чиято организация е член на „Копа-Коджека“, потвърди включването на родните фермери в протестните действия.

От „Копа-Коджека“ изтъкват, че недоволството е породено от застоя в европейската селскостопанска политика. Основните проблеми, посочени от организацията, включват:

Неприемливи предложения относно Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 г., за които се твърди, че липсва адекватно финансиране и връзка с реалността;

Търговска политика на ЕС, която според бранша се провежда в очевиден ущърб на европейския аграрен сектор;

Остра необходимост от опростяване на процедурите, въвеждане на по-добри регулации и осигуряване на правна сигурност.

Протестните действия съвпадат с обсъждането на бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) от страна на Европейския съвет.