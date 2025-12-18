Мъж наряза гумите на десетки коли в „Мотописта“

Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал „Мотописта“, като по данни на потърпевшите засегнатите коли са между 20 и 30. Инцидентът е станал в малките часове на събота, 14 декември.
Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват мъж, който обикаля около паркирани автомобили с предмет в ръка. На записите се вижда как той се приближава до „набелязана“ кола, посяга към една от гумите ѝ и след това продължава по пътя си.
Друг пострадал – Велик, също потвърди, че мъжът е обиколил няколко улици и е срязвал гумите на автомобили без конкретен подбор.
По думите на Никола, след като установили щетите, първоначално не са подали сигнал в полицията.
След разговори със сервизната фирма сървърът е бил рестартиран, записите са свалени, а Никола лично ги е занесъл в Четвърто районно управление. „Обясниха, че има поне 30 жалби от този конкретен случай. Взеха флашката и това беше“, заяви той.
