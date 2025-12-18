Мъж наряза гумите на десетки коли в „Мотописта“

Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал „Мотописта“, като по данни на потърпевшите засегнатите коли са между 20 и 30. Инцидентът е станал в малките часове на събота, 14 декември.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват мъж, който обикаля около паркирани автомобили с предмет в ръка. На записите се вижда как той се приближава до „набелязана“ кола, посяга към една от гумите ѝ и след това продължава по пътя си.

„На записите от камерите се вижда как този човек върви спокойно из квартала. Минава, реже гума и продължава. Не подбира коли. Не е междусъседска война за паркиране. Обиколил е целия квартал, минал е и през „Стрелбище“, без да подбира. Това е едно от най-осветените места в квартала, камерите са отсреща – нищо от това не го е притеснило. Просто минава и реже спокойно гуми“, разказа в „Здравей, България“ един от потърпевшите – Никола.

Друг пострадал – Велик, също потвърди, че мъжът е обиколил няколко улици и е срязвал гумите на автомобили без конкретен подбор.

„При мен е задна дясна гума. Оправихме я, но това е неудобство, загуба на време и пари“, подчерта той.

По думите на Никола, след като установили щетите, първоначално не са подали сигнал в полицията.

„Опитах се да намеря телефона на кварталния, за да му кажа, че евентуално имам достъп до камери. Отидох в приемната, където ми казаха, че още не са чували за такъв случай. Това много ме учуди. След това разбрах от човек, който отговаря за сградата, че полицаи са идвали, но не са успели да отключат компютъра със записите и са си тръгнали“, обясни той.

След разговори със сервизната фирма сървърът е бил рестартиран, записите са свалени, а Никола лично ги е занесъл в Четвърто районно управление. „Обясниха, че има поне 30 жалби от този конкретен случай. Взеха флашката и това беше“, заяви той.