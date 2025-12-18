НА ЖИВО
          МЕЧ е на консултации при президента Румен Радев (НА ЖИВО)

          Пореден кръг от консултациите при президента Румен Радев се провежда днес на „Дондуков“ 2. Държавният глава приема представители на парламентарната група на „Морал, единство, чест“.

          По-рано през деня президентът проведе среща и с представители на „Алианс за права и свободи“, като разговорите са част от конституционната процедура за консултации с парламентарно представените сили.

          До настоящия етап на политическата криза се стигна след като правителството с министър-председател Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна. Консултациите имат за цел да очертаят възможните пътища за излизане от кризата и следващите стъпки в процеса по съставяне на ново управление или преминаване към служебен кабинет.

